Un concert de Marie Denise Pelletier au profit de l’Arche de Montréal

L’Arche de Montréal, organisme qui héberge des personnes en situation de handicap intellectuel, organise son concert-bénéfice à Verdun. Cet événement est crucial pour l’organisme communautaire puisqu’il n’y a pas eu de grandes activités de financement l’an dernier en raison de la pandémie.

Le spectacle se déroulera à l’église patrimoniale Notre-Dame-des-Sept-Douleurs. La chanteuse Marie Denise Pelletier et ses deux musiciens déclineront un répertoire de chants de Noël. Par ailleurs, les mesures sanitaires seront appliquées. Le concert a aussi l’objectif de lancer le message à la population que tout le monde possède un potentiel, peu importe si l’on vit avec ou sans handicap.

«Le contexte de la pandémie a vraiment ralenti nos activités de levée de fonds. Le concert sert à pallier les manques de l’année passée», fait savoir la responsable du développement philanthropique de l’Arche de Montréal, Fabiola Yangane.

En 2020, l’Arche de Montréal a réussi à amasser quelque 18 000$ en dons. Cette année, l’organisme souhaite récolter le double de cette somme.

Rénover les bâtiments

L’organisme est financé à 50% par le Centre intégré universitaire en santé et services sociaux (CIUSSS) Centre-Sud. «C’est à nous d’aller chercher le financement de l’autre 50%. Donc, ce concert est le bienvenu et il va nous permettre d’amasser des fonds pour nos résidents et rénover nos bâtisses», souligne Mme Yangane. Elle mentionne que les cinq résidences montréalaises, dont deux se trouvent à Verdun, sont désuètes. L’argent amassé permettra ainsi de rénover les bâtiments et mieux s’adapter aux personnes qui y vivent.

Le montant récolté grâce au spectacle de Noël servira également à assurer les services auprès des résidents qui ont tous des besoins particuliers. Des intervenants accompagnent chaque jour ces personnes vivant avec une déficience intellectuelle. Notamment, ils coordonnent les repas et les tâches ménagères auxquels tous participent.

L’Arche de Montréal existe depuis 1977. C’est d’ailleurs à Verdun, sur la rue Crawford, que le premier foyer a ouvert ses portes. Depuis, quatre autres résidences accueillant en permanence une vingtaine de résidents ont vu le jour à Montréal.

Le concert-bénéfice aura lieu le 4 décembre à 19h à l’église Notre-Dame-des-Sept-Douleurs, située au 4155 rue Wellington. Pour soutenir la cause, l’on peut se procurer des billets en ligne à larche-montreal.org ou en téléphonant au 514 761-7307 poste 101. Le coût des billets varie de 55$ à 100$.