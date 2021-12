La magie des Fêtes bien présente sur la Promenade Wellington

La Société de développement commercial (SDC) Wellington a réussi à créer une ambiance féérique sur son artère commerciale, notamment avec un sapin de 10 mètres de hauteur.

Les passants auront remarqué un grand ruban avec l’inscription «Pôle Well» qui traverse la rue Wellington. Le «Pôle Well» est composé de 250 commerces, services, restaurants et bars où la population peut déambuler dans un décor enchanteur. Cette année, la Promenade Wellington a deux nouveautés, soit le concours du calendrier de l’avent de la Well et le concours de dessin pour les petits.

CP: Caroline Perron

En s’inscrivant en ligne sur promenadewellington.com, les participants du concours du calendrier de la Well courent la chance de recevoir un cadeau offert par un commerçant de la SDC Wellington. Un cadeau est tiré par jour jusqu’au 25 décembre.

Pour participer au concours de dessin, les jeunes de moins de 17 ans sont invités à se rendre dans l’une des boutiques participantes pour récupérer un dessin à colorier. Une fois le dessin complété, il faut le déposer dans la boîte aux lettres du père Noël située à l’entrée de la Ruelle Enchantée (4023, rue Wellington). Trois cadeaux jeunesse seront tirés le 21 décembre.

La Ruelle Enchantée est de retour cette année avec un décor qui représente la maison du père Noël. À la suite du succès du Photobooth de l’hiver dernier, cette activité revient pour le plaisir des amis, des couples et des familles. Les Verdunois sont invités à réserver leur place pour se faire tirer le portrait par la photographe Caroline Perron dans le décor de la ruelle. L’événement aura lieu chaque fin de semaine jusqu’au 19 décembre.

Le roi des forêts

Du haut de ses 10 mètres (35 pieds), le sapin géant est illuminé chaque soir devant l’église Notre-Dame-des-Sept-Douleurs. Il s’agit d’un sapin naturel qui devait bientôt être abattu en raison de sa fragilité.

Cet arbre provient des terres des Marois, des producteurs de sapins depuis plusieurs générations situés dans les Cantons-de-l’Est.

Même après la période des Fêtes, le sapin restera au cœur du quartier Wellington-de-L’Église. Le moment venu, les branches du sapin seront récupérées et utilisées par Distilla Cèdre, entreprise située à Drummondville. Il s’agit d’un producteur d’huiles essentielles conçues à partir de conifères de différentes régions du Québec. Le tronc sera quant à lui recyclé en mobilier urbain par l’entreprise Planète Palette. Ce mobilier sera utilisé pour des événements organisés prochainement par la SDC Wellington.

De plus, pour compenser l’empreinte carbone liée à la coupe de l’arbre, à son transport et à l’illumination du sapin et de ceux présents le long de la promenade du «Pôle Well», 50 arbres seront plantés au Québec par l’organisation Jour de la terre.

Activités

La Promenade Wellington a prévu plusieurs activités qui se tiendront tout au long du mois de décembre.

Pour une deuxième année consécutive, les restaurants de la rue Wellington ainsi que le traiteur Robert-Alexis Traiteur ont conçu la boîte festin VerdunLuv. Il s’agit d’une boîte repas en formule prête à cuire et à assembler soi-même. La boîte est livrée le 22 décembre dans le secteur du Grand Sud-Ouest, juste à temps pour vos repas des Fêtes.

Si vous n’avez pas encore trouvé le sapin qui égayera votre salon, vous pouvez vous rendre dans la cour du presbytère au coin des rues Galt et Wellington. La vente de sapins au profit de l’Harmonie Richelieu de Verdun se déroule jusqu’au 12 décembre en soirée les jeudis et les vendredis soirs, ainsi que les fins de semaine de 12h30 à 16h30. La vente aura lieu jusqu’à épuisement des stocks.

La tradition des vitrines de Noël se poursuit encore cette année à Verdun. De nombreux commerçants ont déployé leur passion pour Noël en décorant leur façade. La Maçonnerie Gratton vaut le détour avec son petit village qui dépeint la rue Wellington. On y reconnaît la mairie de Verdun et plusieurs commerces locaux.

CP: Caroline Perron

De plus, du jeudi au samedi, l’église Notre-Dame-des-Sept-Douleurs présente son village de Noël, composé entre autres d’une grande crèche.

Le temps des Fêtes sur la rue Wellington, c’est aussi l’occasion de venir chanter en chœur avec les chorales du «Pôle Well». Des déambulations surprises auront lieu le samedi 11 décembre et le dimanche 19 décembre.