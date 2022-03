Des projets mettant en valeur le patrimoine montréalais décorés par la Ville

Les lauréats du concours d’Opération patrimoine Montréal 2021 ont été dévoilés par la Ville de Montréal. L’Auditorium de Verdun et le projet Maison Louis-Hippolyte-Lafontaine ont notamment remporté un prix, de même que plusieurs résidents pour le travail de restauration de leur propriété.

Le concours d’Opération patrimoine Montréal vise à célébrer le patrimoine montréalais et à sensibiliser la population à sa protection. Cette année, 16 projets étaient en lice dans cinq catégories différentes. Un jury de six membres avait la tâche de sélectionner les projets reçus à la suite d’un appel de candidatures.

Ce concours est ouvert aux citoyens ainsi qu’aux organisations des arrondissements et des villes liées de Montréal. «Les grands prix de l’Opération patrimoine montrent la force de s’unir pour être en mesure de protéger et mettre en valeur notre patrimoine à la hauteur de ce qu’il mérite. Je tiens à féliciter les lauréats pour leur engagement à préserver et à garder bien vivante notre histoire collective», mentionne dans un communiqué de presse la responsable de la culture et du patrimoine de la Ville de Montréal, Ericka Alnéus.

Prix

Les propriétaires du 3902 rue Berri, Karen et Ian Boeckh, ont remporté le premier prix dans la catégorie Prendre soin. Ils ont restauré plusieurs éléments d’origine du bâtiment, tels que le support du balcon et les portes de bois. Dans la même catégorie, le jury a tenu à mentionner la transformation de la maison en cottage de Pierre Jodoin et Valérie Chartant, située du 4432 Mentana. Les recherches historiques ont permis de réintroduire un couronnement comme celui d’origine.

La réfection de l’Auditorium de Verdun pensée par les architectes FABG ainsi que le projet Maison Louis-Hippolyte-Lafontaine mené par Menkès Shooner Dagenais LeTourneux Architectes, ont terminé ex aequo pour le premier prix de la catégorie Redonner vie.

À Verdun, les architectes ont décidé de conserver la façade en brique du bâtiment plutôt que de la démolir. Plusieurs éléments d’origines sont aussi restés à l’intérieur de la bâtisse comme les sièges en bois qui ont tous été remis à neuf, puis réinstallés un à la fois.

Le projet Maison Louis-Hippolyte-Lafontaine a quant à lui permis la conservation d’une maison d’un grand intérêt historique et architectural après des décennies d’abandon.

Gina Garcia est spécialiste en conservation et en restauration de biens culturels, d’intérieurs et de finis architecturaux depuis plus de 20 ans. Elle remporte le grand prix Savoir faire grâce à son approche scientifique qu’elle applique à une diversité de matériaux et d’éléments patrimoniaux importants de Montréal.

Deux projets ont remporté à égalité le grand prix Faire connaître. L’exposition photo Produits Familex : de l’usine à votre porte s’intéresse à l’entreprise montréalaise de fabrication de produits domestiques Familex. Le jury a été impressionné par ce vaste projet de transmission de connaissance.

Le livre Kitsch QC de Roxanne Arsenault et Caroline Dubuc propose une incursion dans l’univers des restaurants et des bars-salons du Québec. Il aborde un volet inédit du patrimoine en plus de mettre en valeur l’usage commercial.

Le grand prix de la catégorie Agir ensemble a été remis à la Place Shā Tān de la Pépinière Espaces Collectifs en partenariat avec le Quartier des spectacles. Il s’agit d’un projet temporaire de revitalisation d’un terrain vacant à l’intersection de la rue Saint-Laurent et du boulevard René-Lévesque. Cette porte d’entrée du Quartier chinois a su mettre en valeur cette parcelle de terrain tout en valorisant une communauté.

Opération patrimoine Montréal est une initiative de la Ville de Montréal, en partenariat avec Héritage Montréal et le gouvernement du Québec. Le lancement du prochain concours aura lieu en avril.