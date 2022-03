Des bâtiments seront mis à terre à Verdun pour construire 57 logements

Trois bâtiments de la rue de Verdun devraient être démolis afin de permettre une nouvelle construction résidentielle comprenant 57 logements. Les membres du conseil de l’arrondissement de Verdun ont récemment adopté un second projet de résolution en ce sens.

Le nouveau projet consiste à construire un bâtiment composé de deux volumes reliés par un sous-sol. La partie à l’avant aura une hauteur de quatre étages alors que celle à l’arrière aura une hauteur de trois étages. Les résidents pourront aussi profiter d’une cour intérieure dotée de passerelles qui permettront de rejoindre tous les niveaux par un ascenseur.

Parmi les 57 logements, il y aura 13 logements de trois chambres, huit unités de deux chambres et les autres appartements seront des studios ou auront une chambre.

Le projet propose un stationnement intérieur de 16 cases, dont quatre munies de bornes électriques et deux cases réservées aux personnes à mobilité réduite. De plus, 114 stationnements pour vélo sont prévus et la moitié de ces cases se trouveront à l’extérieur.

Côté architectural, le bâtiment sera composé d’une façade en maçonnerie. Les autres murs situés à l’intérieur ou à l’arrière auront un revêtement métallique. De plus, il y aura un toit vert d’environ 750 m² avec un bassin de rétention des eaux de pluie.

La cour intérieure sera verdie à hauteur de 18%. Aucun arbre ne sera abattu pour le projet et le promoteur compte planter 23 nouveaux arbres sur la propriété d’une superficie totale d’un peu plus de 2000 m².

Recommandation

Le projet d’habitation de 57 logements déroge à plusieurs articles du règlement de zonage de l’arrondissement par rapport à sa zone d’occupation. Le nombre maximal de logements, la hauteur maximale prescrite, les coefficients d’occupation au sol, la pente de la rampe, la largeur de la porte de garage et d’autres caractéristiques ne sont pas respectés dans les plans du projet.

En début d’année, un promoteur a déposé une demande pour un projet particulier de construction, de modification ou d’occupation d’un immeuble (PPCMOI) afin d’être admissible à une évaluation dans le cadre du Règlement sur les PPCMOI.

Lors de la séance du conseil d’arrondissement du 1er février, les élus ont adopté un premier projet de résolution pour permettre la démolition des bâtiments visés et la construction du nouveau projet immobilier.

Une consultation écrite de 15 jours a suivi. Plusieurs citoyens voisins des terrains visés ont manifesté leur inquiétude quant à l’impact de cette construction, sur le bruit et la poussière entre autres. Plusieurs Verdunois ont aussi indiqué leur souhait que le projet puisse inclure des logements à loyer modique ou des logements sociaux.

La Direction du développement du territoire et des études techniques (DDTET) recommande aux membres du conseil d’adopter le PPCMOI tel qu’il a été présenté. Le DDTET souligne que le projet possède une densité «appréciable» et respecte «l’échelle de la morphologie de la rue de Verdun». De plus, le bâtiment propose des logements de grandeur différente en plus d’être accessible universellement. La mobilité active est aussi encouragée par la présence de nombreux supports à vélo.

On ne sait pas encore quand la démolition des bâtiments aura lieu. La prochaine étape est l’approbation du second projet de résolution par les parties intéressées.