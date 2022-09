Inauguration de deux nouveaux terrains de pétanque à Verdun

Des joueurs et joueuses de pétanque avec des membres du conseil d’arrondissement de Verdun, dont la mairesse Marie-Andrée Mauger et la conseillère d’arrondissement Céline-Audrey Beauregard.

Les amateurs de pétanque de Verdun peuvent se réjouir, de nouvelles installations ont été inaugurées le 22 septembre au parc Arthur-Therrien.

La mairesse de Verdun, Marie-Andrée Mauger, était accompagnée de la conseillère d’arrondissement du district de Champlain–L’Île-des-Sœurs, Céline-Audrey Beauregard, pour procéder au dévoilement officiel des terrains.

Une dizaine de joueurs en ont profité pour tester les nouvelles surfaces fraîchement retapées.

Crédit Photo: Bryan Ortiz

Les nouveaux terrains de pétanque situés au parc Arthur-Therrien, à Verdun.

«Ce jeu-là nous amène la concentration, la patience […] et au fil du temps, il s’est créé une famille d’amis. Je voudrais dire bravo au service des sports et loisirs de l’Arrondissement», a lancé un des instigateurs du projet.

Ces nouveaux terrains sont justement le fruit d’une implication citoyenne datant d’octobre 2019. Des membres de l’Arrondissement avaient alors été invités à visiter le lieu et à rencontrer des joueurs de pétanque du quartier afin que l’aménagement réponde aux besoins des utilisateurs. Une demande formelle avait ensuite été soumise.

Accessible universellement

L’aménagement des terrains comprend des sentiers vers le stationnement et vers le trottoir rendant le site accessible aux personnes à mobilité réduite, et des bancs ont été installés pour permettre aux joueuses et aux joueurs de se reposer.

Ces nouveaux terrains de pétanque s’ajoutent à ceux des parcs Archie-Wilcox, de l’Honorable-George-O’Reilly, de la Fontaine et de la rue des Fauvettes.