Un effort international record pour la conservation des monarques

Plus de 2600 bénévoles à Montréal, dans le reste du Canada, aux États-Unis et au Mexique ont collectivement participé à la sixième édition du Blitz international de suivi du monarque. L’événement fondé par l’Insectarium, qui s’est tenu du 29 juillet au 7 août, a pour but de renseigner la communauté scientifique des mouvements migratoires de cette espèce de papillon.

«Il est essentiel de connaître l’habitat de reproduction du monarque afin de prioriser et de diriger efficacement les mesures de conservation en Amérique du Nord», précise l’Espace pour la vie via communiqué.

La participation record de cette année au Blitz international de suivi du monarque qui a mené à plus de 6000 observations dans 75 États, provinces et territoires, survient après que l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN) ait placé le monarque sur sa Liste rouge des espèces menacées.

Toutes les observations sont réunies dans une banque de données consultable et téléchargeable sur le site du Réseau trinational de connaissances sur le monarque.

Si vous souhaitez participer à cet effort de science participative l’an prochain, les berges du Saint-Laurent à Lachine, LaSalle et Verdun sont les meilleurs endroits pour observer le monarque.