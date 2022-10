Les citoyens invités à imaginer LaSalle-Ouest

Les citoyens sont invités à participer à un sondage jusqu’au 13 octobre pour revitaliser le secteur de LaSalle-Ouest. L’arrondissement souhaite inclure les habitants pour redynamiser le secteur au riche patrimoine industriel dans l’optique de réaliser un projet particulier d’urbanisme (PPU).

LaSalle-Ouest, aussi appelé LaS-O, englobe un périmètre de 1 km autour de la gare LaSalle. Particulièrement enclavé entre des voies ferroviaires, et la route 138 qui mène au pont Honoré-Mercier, le secteur est visé par un PPU pour son manque de vitalité et de mobilité.

Un premier rapport de synthèse publié le 22 août établit les besoins du secteur en matière de mobilité, de sécurité et de revitalisation culturelle et économique. Les solutions explorées consistent notamment à bonifier l’offre de services et de commerces de proximité, verdir et créer des espaces publics, améliorer l’accès et l’état des berges, et remettre en valeur le patrimoine industriel qualifié d’exceptionnel par la Commission sur la culture, le patrimoine et les sports de la Ville de Montréal. Le PPU s’attaquera aussi à l’enclavement du secteur en améliorant la mobilité avec plus de liens vers la gare, une meilleure offre de transport collectif et des pistes cyclables.