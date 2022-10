La Librairie de Verdun nommée «commerce de proximité» de l’année

La dernière année aura été faste pour la Librairie de Verdun.

Après le titre de «libraire de l’année» remis à Billy Robinson par l’Association des libraires du Québec en mai dernier, voilà que les propriétaires de la librairie verdunoise, Philippe Sarrasin et Joanne Méthé, ont reçu le prix du «commerce de proximité» de l’année des mains du Conseil québécois du commerce de détail (CQCD). Ce titre a été remis dans le cadre des Prix Reconnaissance de la neuvième édition de TAG – Regard sur le commerce d’aujourd’hui.

«La librairie indépendante s’est distinguée autant par son style que pour l’expérience unique qu’elle offre à ses clients. Elle est devenue un endroit incontournable de la rue Wellington et représente à merveille l’ADN de son quartier», a indiqué le Conseil québécois du commerce de détail.

Cette catégorie sert à récompenser un commerce qui a su développer et fidéliser sa clientèle locale au fil du temps en plus de se distinguer par son succès, son innovation et sa contribution au développement économique et local. La Librairie de Verdun était en lice aux côtés d’Espace Pépin situé dans Ville-Marie, ainsi qu’avec Espace Blanc de blancs à Beloeil.