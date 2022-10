Verdun Luv, semaine du 26 octobre 2022

Le concept de développement local, mis de l’avant depuis une trentaine d’années à Verdun, a créé une mobilisation citoyenne et surtout contribué à développer un sentiment de fierté et d’appartenance dans notre collectivité. Nous avons rassemblé les gens d’affaires et les citoyens autour d’un même objectif. Après la promotion durant quelques années du slogan J’ai l’cœur à Verdun, c’est Verdun Luv qui est devenu il y a une dizaine d’années notre référence pour continuer à dynamiser notre communauté et nourrir cette synergie entre les gens d’affaires et les résidents.

La chronique Verdun Luv est publiée chaque semaine dans Métro IDS-Verdun.

Récit d’un parcours exaltant ! Vice-président directeur du cabinet de relations publiques NATIONAL, le Grand Verdunois André Bouthillier cumule

50 ans de carrière en journalisme. Il vient de lancer son livre Le goût du risque. Lors du lancement, le 12 octobre, André était en compagnie de son épouse Monique Guay ainsi que de Danielle McCann et son époux Angelo Perna.

Le jury de sélection des Grands Verdunois 2022 Un des grands moments de l’année est le Gala des Grands Verdunois, dont l’édition 2022 aura lieu le 16 novembre. Pour une 30e année, le comité de sélection a rassemblé les membres du jury – Gabrielle Lafontaine, Lise Dubreuil, Luc Maurice, Claude Trudel et Claude Chapdelaine –, qui apparaissent sur cette photo quasi officielle en compagnie de la mairesse de l’arrondissement, Marie-Andrée Mauger.

Des hommes d’action Chez Janine La brigade de cuisine de cet établissement est dirigée par le chef de cuisine Yojann (à gauche). Celui-ci peut compter sur les sous-chefs Sébastien et Simon pour le soutenir. Ils sont trois, mais parfois d’autres personnes se joignent à l’équipe.

Attention aux photographes sur la Well Si vous croisez de nombreux photographes sur laPromenade Wellington dites-vous qu’ils font partie de la cohorte d’étudiants qui commence une formation de 16 mois dans le but d’obtenir un diplôme en photographie,au Centre de formation de Verdun.

Dresser le portait de Verdun Julien Caffin, coordonnateur depuis 2011 à la Table de concertation en développement social de Verdun, en compagnie de Marlène Gagnon, directrice de la division de la culture, des sports, des loisirs et du développement social de l’Arrondissement, juste avant la phase II du processus de consultation portant sur la priorisation des enjeux locaux.

60 ans de carrière à la radio Bon anniversaire à l’unique Gilles Proulx, Grand Verdunois, qui a fêté son 82e anniversaire de naissance le 5 octobre. Chroniqueur invité au Journal de Montréal, M. Proulx publie tous les jeudis une chronique et participe aussi à l’émission de Richard Martineau diffusée à QUB radio. Passionné d’histoire, M. Proulx est d’autant plus heureux de maintenir un carnet toujours ouvert, mais est surpris de toujours être là.

Toujours prêt à aider ! Pierre DeGongre a été actif toute sa vie et profite de sa bonne santé pour continuer d’aider à sa façon. Avec son ami Jean Pétrie, président de PABEMSOM (Parents et amis du bien-être mental du sud-ouest de Montréal), il a accepté d’être le vice-président de l’organisme.

La Café Saint-Henri emménage au 4327, rue Wellington Jusqu’à tout récemment situé dans les mêmes locaux que la boulangerie rustique Sweet Lee’s, le Café Saint-Henri a pignon sur rue depuis le 12 octobre en face de la fruiterie Vert Pomme. Paola, la barista, a bien hâte de vous revoir.