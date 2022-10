Verdun Luv, semaine du 19 octobre 2022

Le concept de développement local, mis de l’avant depuis une trentaine d’années à Verdun, a créé une mobilisation citoyenne et surtout contribué à développer un sentiment de fierté et d’appartenance dans notre collectivité. Nous avons rassemblé les gens d’affaires et les citoyens autour d’un même objectif. Après la promotion durant quelques années du slogan J’ai l’cœur à Verdun, c’est Verdun Luv qui est devenu il y a une dizaine d’années notre référence pour continuer à dynamiser notre communauté et nourrir cette synergie entre les gens d’affaires et les résidents.

La chronique Verdun Luv est publiée chaque semaine dans Métro IDS-Verdun.

Du communautaire à la BD Guy Lacroix, conseiller en développement communautaire depuis 2015 auprès de l’Arrondissement de Verdun, est féru de bandes dessinées. Guy aime un grand nombre de livres issus de cet art, tels ceux réalisés par Hergé, mais aussi par l’Italien Hugo Pratt.

Décès du père de Martin Bernier Martin Bernier, propriétaire du restaurant Crescendo, et ses six frères et sœurs ont perdu leur père, Yvon Bernier, le 29 septembre dernier, à l’âge de 82 ans. Marié à Lise Lefort depuis 63 ans, il avait 18 petits-enfants et 6 arrière-petits-enfants. Les funérailles auront lieu le 29 octobre à midi à l’église Notre-Dame-des-Sept-Douleurs. La famille Bernier sera sur les lieux dès 10h30.

Chantal, toujours prête à aider Chantal Beausoleil est la souriante dame qui vous accueille à la réception de l’école secondaire Monseigneur-Richard. En plus d’aider constamment les professeurs et les élèves, Chantal fait parfois profiter les autres de sa recette secrète de sucre à la crème.

La boxe, lui, y connaît ça ! Saviez-vous qu’Alain Plouffe, chauffeur de taxi Uber, a été durant plus de 25 ans coordonnateur logistique de nombreux galas de boxe importants ?

Personnalité d’affaires d’octobre 2022 Gestionnaire depuis plus de trente, tant auprès d’entreprises que d’organismes sans but lucratif, la Verdunoise Chantal Lamoureux est, depuis novembre 2020, PDG de l’Institut québécois de planification financière, dont les bureaux sont situés sur la place du Commerce, à L’Île-des-Sœurs. C’est la personnalité du mois d’octobre du Réseau Affaires Verdun.

Faire une croisière, c’est une bonne idée ? Parlez-en à Michel Bonin et Roméo Simard, qui ont réalisé 35 périples en mer jusqu’à ce jour. Maintenant qu’ils sont retraités, ils comptent bien planifier plusieurs autres voyages de ce genre dans les prochains mois.

Toujours heureux de se retrouver ! Le Dr Serge Tohmé, chirurgien orthopédique à l’Hôpital de Verdun et membre du conseil d’administration de la Fondation Santé Urbaine, en compagnie de l’ex-président de la Fondation Charles F. Lasnier.

Prochaine étape : nonagénaire ! Le Madelinot Jules Boudreau a fêté son 81e anniversaire de naissance le 2 octobre dernier. En compagnie de son épouse Édith, il compte bien conserver sa bonne forme physique et surtout avoir toujours la tête pleine de projets.