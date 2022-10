Verdun Luv, semaine du 5 octobre 2022

Le concept de développement local, mis de l’avant depuis une trentaine d’années à Verdun, a créé une mobilisation citoyenne et surtout contribué à développer un sentiment de fierté et d’appartenance dans notre collectivité. Nous avons rassemblé les gens d’affaires et les citoyens autour d’un même objectif. Après la promotion durant quelques années du slogan J’ai l’cœur à Verdun, c’est Verdun Luv qui est devenu il y a une dizaine d’années notre référence pour continuer à dynamiser notre communauté et nourrir cette synergie entre les gens d’affaires et les résidents.

La chronique Verdun Luv est publiée chaque semaine dans Métro IDS-Verdun.

Belle ambiance au Rendez-vous d’affaires de L’Île-des-Sœurs Gabriel Chauvin, de l’entreprise Spacial coworking, Patrick Mainville, DG de la SDC Promenade Wellington, et Robert Dubé, de la firme Atout Recrutement, étaient présents à la récente rencontre du Club rendez-vous d’affaires Île-des-Sœurs.

Le secret du bonheur Ça fait plusieurs lunes que Marie-Pier Bernier, directrice depuis neuf ans du gym Énergie Cardio de la Promenade Wellington, s’inspire de la nature et du rythme des animaux pour être heureuse au quotidien

Il court, il court le braque, il court ! Si vous croisez Kelly Petit, gérante depuis deux ans du restaurant vietnamien Le Petit Sao, dans le quartier de L’Île-des-Sœurs, demandez-lui à quelle fréquence elle court avec son chien Show, un superbe braque de Weimar…

En famille au parc Cooney Résidents de Verdun depuis cinq ans, Philippe Foucault, Annette Dutilly et leurs trois filles – Béatrice (trois ans), Camille (cinq ans) et Alice (sept ans) – aiment profiter des nombreux parcs que comporte le territoire verdunois.

Quand des docteurs se rencontrent Le chiropraticien verdunois Stéphane Barre (à droite), professeur à l’Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR) depuis 25 ans, a profité de la récente visite de son confrère Yacine Chikh, pour lui faire découvrir Verdun dans toute sa splendeur. Le Dr Chikh, également chiropraticien, pratique à Magog… dans un aussi bel environnement!

Michel Leblanc à la tribune du Réseau Affaires Verdun Président et chef de la direction de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain, le Verdunois Michel Leblanc sera le conférencier invité du prochain Midi Motivation organisé par le Réseau Affaires Verdun. L’événement aura lieu le 20 octobre à 11 h 30 au Crescendo. Réservation obligatoire : fleurettelacoste@videotron.ca

Un défi n’attend pas l’autre Michèle Souvay, titulaire d’une maîtrise en administration des affaires (MBA), travaille depuis 2017 au sein du Groupe Sélection Retraite. Michèle est devenue en juin la nouvelle directrice générale de la résidence Sélection Retraite de L’Île-des-Sœurs. Une passionnée de vélo qui profite au maximum des 36 km de pistes cyclables que nous trouvons sur le territoire verdunois.

Joseph Quinn, Irishman of the Year Michel Lacroix, annonceur des Canadiens de Montréal, au Centre Bell, et Steve Garnett, président des Pompiers auxiliaires de Montréal, sont en compagnie du Grand Verdunois Joseph Quinn, récemment honoré dans un hôtel du centre-ville. Exceptionnellement, M. Quinn a aussi été nommé Irishman of the Year en 2020 et 2021.