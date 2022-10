Verdun Luv, semaine du 12 octobre 2022

Le concept de développement local, mis de l’avant depuis une trentaine d’années à Verdun, a créé une mobilisation citoyenne et surtout contribué à développer un sentiment de fierté et d’appartenance dans notre collectivité. Nous avons rassemblé les gens d’affaires et les citoyens autour d’un même objectif. Après la promotion durant quelques années du slogan J’ai l’cœur à Verdun, c’est Verdun Luv qui est devenu il y a une dizaine d’années notre référence pour continuer à dynamiser notre communauté et nourrir cette synergie entre les gens d’affaires et les résidents.

La chronique Verdun Luv est publiée chaque semaine dans Métro IDS-Verdun.

Au carrefour des pistes cyclables Résidente de L’Île-des-Sœurs depuis 35 ans, Marie-France Dufour emprunte diverses pistes cyclables qui la mènent tantôt sur la Rive-Sud, tantôt au centre-ville de Montréal ou à Verdun. Ce qui occupe Marie-France au quotidien, outre ses quatre enfants, c’est son travail de représentante aux ventes, depuis 2017, pour Symphonia Développement, situé sur la pointe sud de l’île.

L’automne est à nos portes ! Mathieu Vigneault, président de l’entreprise Construction M. Vigneault, a pris soin de regarder la hauteur du gazon qui pousse autour de sa maison et a décidé de le couper ! Serait-ce la dernière fois cette année ?

Si l’église Notre-Dame-des-Sept-Douleurs est accessible tout l’été… C’est grâce à ces nombreux bénévoles. Debout, de gauche à droite : Hélène Girard, Suzanne Bourgon, Manon Dubé, Dianne Lauzon, le curé Laurent Ravenda, Francine Lapalme, Laurent Dugas, Jean-Guy Guillemot, Marie-Antoinette Moreau, Denise St-Pierre, Christian Zanetti, Léon Bourgon et Lise Fortin. Assises, de gauche à droite : Mimi Lauzon, Rose-Marie Moussalem, Denyse Richard, Diane Kvale et Irène Cliche.

McDonald’s : nouveau directeur des installations Pierre Brunet, franchisé McDonald’s et propriétaire du McDo de Verdun, croit avoir trouvé la perle rare, ayant embauché, le mois dernier, Jeffrey Walling, un nouveau directeur des installations. M. Brunet voit donc à l’amélioration continue des nombreux restaurants qu’il gère à Montréal.

Aimez-vous le gospel ? C’est la passion qui anime Régine Lemaine, conseillère en formation scolaire depuis juillet au Centre de formation professionnelle des Carrefours. Régine occupait les mêmes fonctions au CFP de Lachine avant de se retrouver à Verdun.

Lise Fortin sur scène ! La Grande Verdunoise Lise Fortin est toujours fort active. Elle évolue actuellement au sein de la troupe Les Vestes Bleues dans le cadre d’une production théâtrale du service de bénévolat, animation et loisirs du CHUM. La prochaine représentation (admission gratuite) aura lieu le 11 novembre à 14 h à l’amphithéâtre du CHUM (900, rue Saint-Denis).

Journée portes ouvertes dans les nouveaux locaux ! Les membres du conseil d’administration de PABEMSOM (Parents et amis du bien-être mental du sud-ouest de Montréal) dans les locaux maintenant situés au 1195, rue de l’Église. Dans l’ordre habituel : Nathalie Marois, secrétaire, Pierre De Gongre, vice-président, Jean Pétrie, président, et Annie Robert, administratrice.

Un rendez-vous mensuel fréquenté ! Daniel Thériault, des Résidences funéraires Laurent Thériault, le Grand Verdunois Yves Bruneau, et Pierre Dupuis, de la Résidence Ambiance Île-des-Sœurs, étaient présents lors de la dernière rencontre du Club Rendez vous d’affaires Île-des-Sœurs.