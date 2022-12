La Force en milieu de peloton après six rencontres

La Force de Montréal a remporté l’un de ses deux matchs de la fin de semaine dernière face aux Whales du Connecticut. Habituellement basées à Verdun, les joueuses de la Force étaient de passage à Sept-Îles afin de faire découvrir la Premier Hockey Federation (PHF) un peu partout au Québec. Avec ces résultats, la Force (3 victoires et 3 défaites) occupe actuellement le quatrième rang de la PHF.

La capitaine de la Force Ann-Sophie Bettez a semblé enthousiaste quant au fait de disputer deux rencontres devant famille et amies.

Originaire de la Côte-Nord, Bettez était la grande favorite locale pour les deux matchs de la fin de semaine. Samedi, l’attaquante de 35 ans a marqué le but vainqueur en fusillade, dans une victoire de la Force de 4 à 3. Tirant de l’arrière 2 à 0 en première période, mais portée par la foule, la troupe montréalaise n’a pas baissé les bras et est revenue dans le match grâce à sa combativité.

«Le match d’aujourd’hui a démontré notre grande force de caractère. L’équipe a joué avec courage et détermination du début à la fin. En déficit de 2 à 0 après la première période, il aurait été facile de s’éloigner du plan. Mais les joueuses sont restées fidèles. Nous avons eu une super contribution de toute la formation», a indiqué l’entraîneur-chef de la formation, Peter Smith.

Défaite crève-cœur

Le passage de la Force à Sept-Îles a bien failli se conclure avec la récolte de deux victoires en deux matchs, mais les Montréalaises se sont inclinées 3 à 2 lors de leur deuxième match du week-end, dimanche. Kennedy Marchment a inscrit un but en fin de troisième période pour permettre aux Whales de remporter leur première victoire de la saison.

«Défaite difficile aujourd’hui. On a égalisé deux fois, mais on n’a pas pu marquer le but décisif. Nous avions beaucoup d’occasions de marquer, mais on n’arrivait tout simplement pas à mettre la rondelle au fond du filet. Dans l’ensemble, nous avons eu un bon week-end. Une autre étape positive dans le processus pour notre groupe», a indiqué Peter Smith au terme de la rencontre.

Plus de 1000 personnes s’étaient déplacées à chacun des deux matchs disputés à l’aréna Conrad-Parent de Sept-Îles. La Force renouera avec l’action le 17 décembre alors que les Montréalaises feront face aux Whitecaps du Minnesota.

Meilleures pointeuses de la Force après 6 matchs



1. Jade Downie-Landry 9 points (4 buts et 5 passes)

2. Ann-Sophie Bettez 6 points (3 buts et 3 passes)

3. Christine Deaudelin 4 points (2 buts et 2 passes)