Les anciens bureaux de Pages jaunes recyclés en logements de luxe

Photo: Gracieuseté, Lachance immobiliers et FTQ

Martin Raymond, vice-président principal aux investissements immobiliers du Fonds immobilier de solidarité FTQ, et Claude Lachance, président de Lachance Immobilier

Les anciens bureaux de Pages jaunes à L’Île-des-Sœurs ont été transformés en appartements de luxe. Le projet est une collaboration entre Lachance Immobilier et le Fonds immobilier de solidarité FTQ.

Le projet comporte 142 appartements répartis sur 10 étages. Le rez-de-chaussée comporte quant à lui des espaces commerciaux. Les premiers locataires pourront s’installer dans leur résidence dès le 15 février.

À proximité du REM et de pistes cyclables, le développement «rallie modernité et respect du paysage environnant», selon le président de Lachance Immobilier, Claude Lachance. Un projet écoresponsable en cette période «qui nous force à repenser nos façons de faire en matière de préservation de l’environnement», affirme pour sa part le vice-président principal aux investissements immobiliers du Fonds immobilier de solidarité FTQ, Martin Raymond.

Ces logements s’inscrivent dans un plus grand projet intitulé Cité de l’Île. Celui-ci a fait couler beaucoup d’encre, l’Association des propriétaires et résidents de L’Île-des-Sœurs (APRIDS) s’inquiétant notamment de la densification du secteur. Une assemblée publique aura lieu mardi pour permettre aux individus et aux organismes de se prononcer sur le projet.