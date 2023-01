Cité de l’Île: une consultation publique tendue

Les esprits se sont échauffés à l’église Sainte-Marguerite-Bourgeoys, à L’Île-des-Sœurs (IDS), le 24 janvier dernier, alors que des centaines de résidents se sont présentés à la consultation publique sur Cité de l’Île, vaste projet immobilier controversé qui sera adjacent à la future gare du REM.

Densification, absence de nouvelle école, conséquence sur la circulation et manque de logements sociaux; les doléances des citoyens étaient multiples. Plusieurs ont soutenu être mis devant un fait accompli, dans le cadre d’une «consultation de façade».

«On ne peut pas distinguer entre le promoteur Lachance et le promoteur Ville de Verdun», a déploré une résidente, Maryse Rinfret-Raynard.

On va toujours dans le “plus” à la Ville. Plus de hauteur, plus d’exceptions, plus de population, plus de densité. Je trouve ça regrettable. Maryse Rinfret-Raynard, résidente de L’Île-des-Sœurs

«Comment allons-nous savoir que le conseil [d’arrondissement] va défendre nos positions de la même façon que vous défendez celle du projet Lachance?» a demandé la citoyenne, sous les applaudissements de la foule.

Parmi les citoyens s’étant présentés au micro, plusieurs estiment que L’Île manque d’infrastructures collectives pour accueillir une nouvelle population en si grand nombre, dont une nouvelle école et un centre sportif. Un résident, Mark Nawar, a demandé un moratoire sur la construction immobilière, craignant une «perte de contrôle». «On commence par les infrastructures, et non l’inverse.»

La conseillère d’arrondissement de Champlain–L’Île-des-Sœurs, Céline-Audrey Beauregard, qui présidait la séance, a dû intervenir à plusieurs reprises pour calmer la foule, qui faisait sentir son mécontentement et son impatience.

Le projet Cité de l’Île. Photo: Gracieuseté, Arrondissement de Verdun

«Je sais que ça peut être frustrant», reconnaît la mairesse

La mairesse de Verdun, Marie-Andrée Mauger, s’est montrée sensible aux doléances des citoyens, dans une allocution tenue en fin de soirée.

«Ç’a toujours été un défi pour les organismes publics d’avoir des terrains à L’Île-des-Sœurs. Il n’y en avait pas, de terrains», a-t-elle souligné, rappelant que les Sœurs ont vendu l’entièreté de l’Île à un développeur privé. Tout projet fait donc l’objet de négociation, et la Ville est soumise à un «cadre rigide», a expliqué l’élue.

Je vous entends ce soir. Nous aussi [les membres du conseil], on trouve ça difficile. On voudrait “tirer la plug”, parfois, mais ce n’est pas si facile que ça, on peut avoir des poursuites. Marie-Andrée Mauger, mairesse de Verdun

«On fait quand même un gain de démocratie», a affirmé Mme Mauger, en référence aux bancs remplis de l’église Sainte-Marguerite-Bourgeoys, rappelant qu’aucune consultation n’avait eu lieu pour le développement de la Pointe-Nord de l’IDS.

La conseillère Céline-Audrey Beauregard a également défendu la pertinence de la séance de consultation. Une période de travail va suivre celle-ci, a-t-elle précisé, durant laquelle le conseil d’arrondissement «va se pencher sur tout ce qui a été dit», pour déterminer si certains éléments du projet sont «à revoir».

Rappelons que bien que le projet Cité de l’Île puisse être soumis à une approbation référendaire en vertu de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, puisqu’il fait l’objet d’une modification de zonage, la tenue d’un référendum est très incertaine. Considérant les dispositions législatives, il est probable que seuls des propriétaires d’immeubles commerciaux soient autorisés à signer un registre pour réclamer la tenue d’un référendum, a expliqué le greffier d’arrondissement, Mario Gerbeau.

Cité de l’Île: un projet immobilier d’envergure

Le projet Cité de l’Île comprend la construction de quatre immeubles adjacents à la future gare du REM, ainsi que l’agrandissement de l’immeuble situé au 16, place du Commerce. Le nouveau complexe devrait comprendre 1121 logements ainsi que des commerces, des espaces de bureaux, un hôtel et un local à vocation communautaire.



Une servitude de passage octroyée par le promoteur à la Ville assurera un passage piéton et cyclable entre la place du Commerce et la future gare du REM.



Un peu moins de 7% de la surface résidentielle sera consacrée à des logements sociaux. Pour être en conformité avec le Règlement pour une métropole mixte de la Ville de Montréal, qui requiert une part de 20% de logements sociaux, Lachance versera une contribution financière de 6,7 M$ à la Ville.



«On aimerait tous en avoir plus», s’est défendu le conseiller en aménagement de l’arrondissement de Verdun, Éric Massie, en réponse aux critiques sur le manque de logements sociaux à L’Île-des-Sœurs. «C’est un premier gain parmi d’autres, on donne le ton avec ce projet-là.»