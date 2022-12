Quelle place pour le logement social à la Cité de l’Île?

L’Île-des-Sœurs (IDS) ne compte actuellement aucun logement social sur son territoire. Lors du dernier conseil d’arrondissement, l’Arrondissement de Verdun a cependant approuvé par résolution une première version de la Cité de l’Île, un projet immobilier dans la partie nord de l’IDS qui prévoit la construction d’environ 1221 logements à but lucratif, et de 109 logements sociaux.

Une proportion décevante, selon le Comité d’action des citoyennes et des citoyens de Verdun (CACV), car le Règlement pour une métropole mixte (RMM) prévoit à la base un engagement de la Ville à négocier une entente avec le promoteur d’un projet immobilier, Groupe Lachance en l’espèce, pour accroître l’offre de logements sociaux, abordables et familiaux sur le territoire montréalais.

Techniquement, cette réglementation prévoit que 20% de la superficie du volet résidentiel d’un projet immobilier devrait être réservée à la réalisation de logements sociaux. Or, dans le cas de la Cité de l’Île, seulement 6% de la superficie résidentielle totale qu’occuperont les quatre futurs bâtiments sera consacrée à ce type de logements mis à l’abri de la spéculation immobilière.

En effet, le RMM indique aussi qu’un promoteur peut «contribuer au développement du logement social» par la cession d’un immeuble en faveur de la Ville sous forme de terrain vacant ou de projet de bâtiment de logements sociaux clés en main, par une contribution financière à un fonds de contribution pour le logement social ou encore par une combinaison de ces deux modes de contribution.

Dans le cas du projet de la Cité de l’Île, l’Arrondissement de Verdun a informé Métro qu’«il a été convenu avec le propriétaire de combiner les deux modes de contribution: le promoteur s’engage à céder un lot pour la construction d’un projet de logement social et à verser la différence en compensation financière tel que prévu et permis par le RMM».

Des solutions «au compte-gouttes»

Dans contexte de la crise du logement, le CACV, comme bien d’autres organismes qui militent pour l’amélioration des conditions de vie des personnes plus vulnérables, particulièrement en matière de logement, déplore devoir entonner encore et toujours la même rengaine face aux élus municipaux: «La Ville peut faire mieux.»

«La crise du logement n’arrête pas de s’empirer et les mesures pour le logement social avancent au compte-gouttes», a critiqué dans un communiqué le coordonnateur du CACV, Nicolas Lavaine. Le CACV est convaincu que l’Arrondissement et la Ville doivent agir de manière plus conséquente pour s’assurer que même au-delà de ce projet, une plus grande part de terrains sont réservés pour le logement social.»

Une assemblée publique de consultation sur le projet aura lieu le mardi 24 janvier, étant donné que le projet dérogerait à certaines dispositions du Règlement de zonage.

La Cité de l’Île, située à proximité d’une station du Réseau express métropolitain (REM), prévoit la construction d’environ 1221 logements, des commerces, un local à vocation communautaire ou institutionnel, des logements sociaux, ainsi qu’une résidence privée pour aînés.