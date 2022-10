Verdun dévoile ses priorités pour les trois prochaines années

Les membres du conseil d’arrondissement ont dévoilé, mardi, le Plan de développement stratégique de Verdun – Priorités 2022-2025. Au total, 109 actions prioritaires seront mises en œuvre d’ici trois ans, à travers 14 orientations et 4 grands axes.

Les élus souhaitent offrir aux Verdunois un milieu de vie mixte et inclusif, des services de proximité et une vie communautaire riche et animée, notamment. D’importants travaux d’entretien des infrastructures, dont celles du Natatorium, sont également prévus.

Un milieu de vie familial complet, équitable et de qualité

Dans un premier temps, l’Arrondissement visera à stimuler la vie de quartier et le sentiment d’appartenance à Verdun.

Pour ce faire, des terrains seront réservés pour la construction de 600 logements sociaux, des mesures seront mises en place pour contrer les «rénovictions» et le Plan d’action en accessibilité universelle sera poursuivi et actualisé. L’Arrondissement collaborera également au projet d’installation d’un ascenseur à la station de métro De l’Église.

Des quartiers conviviaux, verts et résilients

Les membres du conseil d’arrondissement veulent offrir aux citoyens des parcs et des espaces verts de qualité.

Verdun prévoit ainsi la plantation de 500 arbres, l’aménagement d’une aire de mise à l’eau pour embarcations non motorisées au parc West-Vancouver et la réalisation de la phase II du skatepark Arthur-Therrien. Le plan triennal vise également à promouvoir l’achat local, encourager le mode zéro déchet, planifier une passerelle entre L’Île-des-Sœurs et le secteur Wellington, rénover les serres de Verdun et le Natatorium, planifier un nouveau centre aquatique et aménager une aire d’exercice canin éphémère dans le secteur Desmarchais. Certaines actions sont déjà en cours de réalisation, comme la modernisation de la bibliothèque de L’Île-des-Sœurs et le réaménagement du parc du Souvenir.

La liste exhaustive des actions prioritaires et les détails du Plan 2022-2025 sont accessibles en ligne.

Plan de développement stratégique de Verdun – Priorités 2022-2025 en chiffres

– 6 éléments de vision

– 4 grands axes

– 14 orientations

– 109 actions prioritaires