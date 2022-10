Verdun déploie des mesures pour protéger les résidences pour aînés

Afin de souligner la Journée internationale des personnes aînées qui a eu lieu le samedi 1er octobre, l’Arrondissement de Verdun a adopté des modifications à son règlement de zonage, visant à protéger les résidences pour personnes âgées. Les conversions de centres d’hébergement collectif, dont les RPA, seront interdites sauf à des fins de logements sociaux.

Le Sud-Ouest, Lachine, Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce, le Plateau-Mont-Royal, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Mercier-Hochelaga-Maisonneuve et Ville-Marie ont également emboîté le pas.

Les arrondissements Rivière-des-Prairies—Pointe-aux-Trembles, Rosemont La-PetitePatrie et Ahuntsic-Cartierville s’engagent également à adopter des réglementations locales en ce sens au cours de l’automne.

Ces actions concrètes ajoutent une protection supplémentaire dans l’optique de préserver l’offre d’hébergement pour les personnes aînées dans la métropole et les soins de santé qui y sont offerts.

Initiative verdunoise, projet montréalais

Ces initiatives sont le fruit d’un appel à l’action de l’Arrondissement à la ville-centre.

«Verdun est un arrondissement connaissant un renouveau certain, mais qui ne doit pas se faire au détriment de nos personnes les plus vulnérables, celles et ceux qui ont bâti les quartiers dans lesquels nous vivons. Les membres du conseil et moi-même sommes très fiers de ce pas supplémentaire au niveau réglementaire visant à protéger les centres d’hébergement supervisés, et dont font partie les résidences privées pour aînés», a mentionné la mairesse de Verdun, Marie-Andrée Mauger.

Pour sa part, la conseillère d’arrondissement responsable du dossier de l’habitation à Verdun, Kaïla A. Munro, a salué cette nouvelle réglementation. « Le milieu nous demandait d’agir pour conserver des résidences pour personnes aînées avec des services de base à proximité. Nos quartiers bénéficient de leur présence. La protection réglementaire de ces centres et résidences vise à nous assurer de conserver le droit de vivre et vieillir dans la dignité à Verdun», a indiqué Kaïla A. Munro.