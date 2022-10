Ce photographe de chiens de Verdun fait le tour du monde 

Rouler sur un skate électrique à travers la ville et prendre des chiens en photo, c’est pas mal la job de rêve, non? Eh bien, c’est celle du Verdunois Keegan Robin, qui accumule des millions de vues avec ses vidéos canines sur TikTok.

Si vous êtes dans la communauté tiktokoise, vous avez sans doute vu passer les tendances «Je demande à des étrangers de prendre leur chien en photo» et «Je transforme des chiens en modèles». Métro a rencontré le photographe et vidéaste d’origine ontarienne Keegan Robin, plus connu sous le nom «Heykeegs», qui cumule des millions de clics avec ses vidéos à succès.

Il y a quelques mois, Keegan s’est lancé un défi : prendre une photo par jour durant 30 jours et publier le processus sur sa chaîne YouTube. Le créateur n’a toutefois pas terminé le projet, car autour de la 11e journée, il a aperçu un petit golden retriever dans un parc. Il l’a approché et a demandé à ses maîtres s’il pouvait prendre le pitou en photo. Ils ont accepté. Il a filmé le moment. Tout a déboulé.

«Pourquoi ne pas la mettre sur TikTok, juste pour le plaisir?» s’est-il dit. «Et boom, il y avait quatre millions de vues», explique-t-il, fasciné.

À la suite de ce succès, il a répété le processus avec un autre chien, puis a récolté deux millions de vues. «Il y a quelque chose là, la photographie, les chiens, j’ai trouvé que c’était une bonne combinaison. Donc j’ai juste continué à trouver d’autres chiens», raconte-t-il.

Celui qui cumule 1,3 million d’abonnements à son compte TikTok a reçu une vague d’amour de son audience. Le processus apporte à l’Ontarien autant de bonheur qu’aux personnes qui visionnent ses vidéos. Les gens lui donnent même des missions comme «Essaie de trouver un husky aux yeux bleus». Missions qui, une fois accomplies, lui valent une tonne de remerciements pour le réconfort qu’elles apportent à ses abonné.e.s.

Je pense que c’est ça que les gens cherchent parfois sur Internet, TikTok et Instagram Reels: un peu de bonheur. Keegan Robin

Il se peut que vous croisiez Heykeegs en skate électrique sur la piste cyclable entre Verdun et Griffintown. C’est là qu’il effectue sa recherche hebdomadaire de prétendants canins.

Si vous voulez être certain.e de ne pas le manquer, le photographe accepte des séances de photos privées payantes pour immortaliser votre compagnon à quatre pattes. (Les personnes intéressées doivent faire la demande via son site Web.)

Il arrive également au créateur de pratiquer la photo de paysages et les portraits en voyage. Cette passion, jointe à sa nouvelle vocation de photographe animalier, lui donne envie d’aller à la rencontre de p’tits toutous d’outre-mer.

Ses adresses favorites à Verdun Keegan Robin adore Verdun. Il fait le montage de ses vidéos TikTok dans le café Lili & Oli, ce qui lui permet de boire une boisson chaude en travaillant. Pour magnifier sa coiffe, il s’arrête au salon de coiffure Dillingers, pour qui il crée du contenu sur les réseaux sociaux. Pour manger, il passe à l’épicerie Loco, qui lui permet de faire des emplettes zéro déchet. Finalement, c’est un habitué de Basha, probablement pour combler ses p’tits creux post-Liv Yoga, qu’il fréquente plusieurs fois par semaine.