Québec solidaire s’empare de Verdun, fin du règne libéral

Pour la première fois depuis 1939, Verdun ne sera pas représenté par les libéraux à l’Assemblée nationale. C’est la candidate de Québec solidaire Alejandra Zaga Mendez qui a été couronnée, lundi soir, devançant la députée sortante Isabelle Melançon ainsi que la candidate caquiste Véronique Tremblay.

La course a été serrée tout au long de la soirée électorale. Mais une fois tous les votes comptés, QS s’en tire avec une majorité de 461 voix.

«Nous avons marqué l’histoire!», a lancé Alejandra Zaga Mendez à Métro, vers 2h du matin.

«Je veux remercier tous les citoyens et citoyennes de Verdun qui me donnent aujourd’hui le mandat de vous représenter. Je m’engage à porter avec moi toutes nos luttes sociales, toutes vos préoccupations qui m’ont nourri pendant cette campagne […] Nous avons changé, pour la première fois, la couleur de la circonscription, même si certains analystes disaient que c’était impossible. Vous savez, il ne faut jamais prendre les gens pour acquis», a poursuivi celle qui fera son entrée à l’Assemblée nationale.

On va devoir se confronter à l’immobilisme climatique de François Legault! On va devoir confronter ses attaques déplacées envers l’immigration et son désintérêt face à la justice sociale! On va se tenir debout! Alejandra Zaga Mendez, nouvelle députée de Québec solidaire

Présidente de QS depuis novembre 2021, Mme Zaga Mendez est l’une des architectes du Plan climat «Vision 2030» de son parti. Titulaire d’un doctorat en développement durable et conservation, et chercheure en économie écologique, la future représentante de Verdun au Salon bleu a fait campagne lors des dernières semaines sous les thèmes de la crise du logement et de l’urgence climatique.

La fin d’une ère

Cette victoire de QS met fin à un règne libéral de 83 ans à Verdun. La députée sortante et libérale Isabelle Melançon avait été élue le 5 décembre 2016 lors d’une élection partielle. Elle avait alors triomphé avec 35,6% des voix, avant d’être réélue en 2018, avec 35,5% des voix.

Durant son règne, Isabelle Melançon a injecté 265 M$ dans le projet d’agrandissement de l’hôpital de Verdun, en plus de mettre en place un point de service du CLSC à L’Île-des-Sœurs, notamment.

La candidate caquiste Véronique Tremblay devrait quant à elle retrouver son poste de conseillère de Ville pour le district Champlain–L’Île-des-Sœurs. Mme Tremblay avait continué de siéger au conseil d’arrondissement de Verdun durant la campagne provinciale. Elle avait reçu la visite à Verdun du premier ministre François Legault et de la vice-première ministre Geneviève Guilbault, dans les dernières semaines.

Le suspense à son comble

Selon les dernières projections de Qc125 lundi après-midi, le Parti libéral du Québec (PLQ) partait favori à Verdun avec 28% des intentions de vote, tandis que Québec solidaire (QS) et la Coalition avenir Québec (CAQ) se trouvaient tout juste derrière, avec 27% chacun.

Tout au long de la campagne, les trois principales candidates se sont échangé la tête dans les sondages. Québec solidaire a toutefois fait des efforts supplémentaires, dimanche, alors que le co-porte-parole Gabriel Nadeau-Dubois était de passage à Verdun pour des séances de porte-à-porte en compagnie de l’auteur-compositeur-interprète Émile Bilodeau.

Le résultat est finalement tombé aux alentours de 2h dans la nuit de lundi à mardi.