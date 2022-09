Alejandra Zaga Mendez et la lutte contre la crise du logement

La candidate de Québec solidaire Alejandra Zaga Mendez s’engage à ajouter 700 logements sociaux supplémentaires à Verdun, si elle est élue le 3 octobre prochain.

La moitié d’entre eux seraient construits durant un premier mandat.

Celle qui agit également comme présidente du parti estime qu’il faut faire preuve d’ambition pour combattre la crise du logement.

«On ne peut pas poursuivre dans la continuité, c’est urgent. Il faut respecter le droit au logement pour tous et particulièrement pour les aînés et les personnes vulnérables. Étant moi-même locataire ici, je sais qu’on ne peut plus ignorer le problème à Verdun», a lancé Alejandra Zaga Mendez.

En plus de soutenir la deuxième phase des Habitations Entre-deux-âges, laquelle créera une centaine d’unités supplémentaires, la candidate solidaire entend également utiliser le parc locatif déjà en place pour arriver à ses fins.

«On va acquérir des bâtiments, les rénover et les rendre accessibles aux populations vulnérables. Il y a des organismes qui se spécialisent là-dedans, comme SOLIDES, et nous, on veut les soutenir», a expliqué Mme Zaga Mendez.

Les aînés durement frappés

En janvier prochain, la résidence privée pour aînés (RPA) Les Jardins Gordon à Verdun cessera ses activités. Cent unités seront supprimées alors que les locataires seront relocalisés.

Une situation qui ne doit plus jamais se reproduire, selon Alejandra Zaga Mendez.

«Il y a d’autres RPA qui pourraient fermer donc nous, on s’engage à intervenir si une RPA s’apprête à changer de vocation. On va reprendre le bâtiment, le rénover et le rendre accessible à la même population, soit les personnes âgées qui ont besoin d’un logement social», poursuit la candidate.

Elle réitère également l’intention de QS de créer un registre des loyers ainsi qu’un fonds anti-spéculation d’un milliard de dollars pour faire baisser le prix des propriétés. Québec solidaire s’est d’ailleurs engagé à créer 50 000 logements sociaux à travers la province.

L’urgence climatique

Titulaire d’un doctorat en développement durable et conservation, Alejandra Zaga Mendez est l’une des architectes du plan climat de QS, Vision 2030.

Québec solidaire vise une baisse des gaz à effets de serre (GES) de 55% d’ici 2030, ce qui représente un investissement de 74 milliards de dollars sur huit ans.

«À Verdun, ça passe par la lutte aux îlots de chaleur, par l’investissement massif en infrastructures vertes. On mettrait 1% du Plan québécois pour les infrastructures (PQI) dans ces infrastructures […] On est dans la décennie de la dernière chance, si on n’agit pas maintenant, les conséquences seront terribles plus tard», conclut la candidate de Québec solidaire.