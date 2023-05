Stationnement Ethel: une pétition demande la construction de logements sociaux

«Pas de pognon pour le béton!». C’est derrière ce slogan que de nombreux citoyens se mobilisent sur la toile, autour d’une pétition lancée pour demander à la Ville la construction de logements sociaux sur le stationnement Ethel, plutôt que d’entreprendre des travaux de réfection de ce dernier.

C’est en effet la Ville de Montréal qui détient cette aire pour automobiles située dans l’arrondissement de Verdun, à deux pas de la rue Wellington. Invoquant les effets «de plus en plus visibles de la crise climatique» et le besoin en logements sociaux de près «de 23000 personnes», la pétition exhorte la Ville à renoncer à son projet de rénovation du stationnement.

La Ville prévoit notamment de transformer les deux derniers étages de la structure en un lieu public verdi, Le Jardin Ethel, consacré à la culture et l’agriculture urbaine. Cette initiative est menée par la Société de développement commercial (SDC) de Wellington.

L’auteur de la missive estime que la conversion de ce terrain en unités habitables permettrait la création de «entre 86 et 100 logements sociaux». La pétition dénonce des coûts de rénovations du parking élevés, autrefois estimés à 4 M$, mais qui avoisineraient davantage les 15 M$ aujourd’hui.

Un stationnement sous-utilisé

Selon les informations contenues dans la pétition, le stationnement Ethel aurait un taux d’occupation de seulement 39%. La lettre, qui a trouvé plus de 200 signataires, ne manque pas de souligner ce ratio, façon de dire à la Ville que cet espace pourrait trouver meilleur usage.

Les personnes derrière la demande de construction de logements sociaux rappellent par ailleurs à la Ville ses engagements pris en matière de climat. Elles mentionnent aussi le lancement du Livre blanc sur le stationnement du Conseil Régional de l’environnement, qui prône de nouvelles approches dans la gestion de la cohabitation des voitures et des citoyens.

«Attendu que la Ville de Montréal a un Plan Climat Montréal et qu’il est stipulé qu’il faut encourager le verdissement et stimuler la densification de la ville par la conversion de stationnement à ciel ouvert», peut-on lire.

«Attendu qu’il y a eu le lancement du Livre blanc sur le stationnement à Montréal, le 7 mars 2023, par le Conseil Régional de l’environnement de Montréal et qu’il est entre autres écrit qu’il faut des réformes qui permettront d’apporter des solutions à la crise climatique, à la crise de l’abordabilité de l’habitation (…)», relate le document.

Demande d’action immédiate

La pétition renvoie la Ville à sa Stratégie de développement de 32000 logements sociaux et abordables, indiquant «qu’un axe de cette stratégie est le développement de logements sociaux et communautaires».

Le texte attire également l’attention sur le fait que le stationnement Ethel se trouve dans un quartier TOD (Transit-oriented development). Il s’agit d’aires urbaines dont le modèle est axé sur la mobilité collective. Le stationnement est situé à quatre minutes du métro DeLéglise et à huit minutes de celui de LaSalle, fait remarquer le plaidoyer.

«Nous demandons immédiatement un engagement de la Ville pour faciliter le travail des acteurs à transformer le stationnement Éthel en logements sociaux», conclut la pétition.

Au moment où ces lignes étaient écrites, la pétition avait recueilli un total de 204 signatures.