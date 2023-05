Des écoles publiques réclamées à L’Île-des-Sœurs

Un regroupement de citoyens, d’organismes communautaires, de parents et d’élus de Verdun se sont rassemblés pour former la «Coalition pour des écoles publiques à L’Île-des-Sœurs». Son objectif est d’infirmer la décision du ministère de l’Éducation du Québec (MEQ) et du Centre de services scolaire Marguerite-Bourgeoys (CSSMB) de ne pas construire une nouvelle école primaire et secondaire à L’Île-des-Sœurs (IDS) malgré un besoin important.

Après avoir été annoncée en 2019, puis confirmée par un projet de loi en 2020, le projet de construction d’une troisième école primaire sur le territoire a été mis en suspens en 2022 par les décideurs, en raison de «prévisions à la baisse» du nombre d’inscriptions d’enfants à l’école primaire et de «déménagements vers la banlieue», rapporte la Coalition dans le document de son assemblée d’information et de consultation du 30 mars.

Selon la porte-parole de la Coalition, Daria Lebidoff, ces critères de décision sont issus d’une analyse insuffisante de la situation. Ce qui est critiqué, c’est que l’analyse «ne tient compte que des inscriptions au primaire» pour affirmer l’inutilité d’ajouter une nouvelle école qui accueillerait aussi des élèves du secondaire.

Mme Lebidoff soutient aussi que l’exode vers la banlieue n’est pas une tendance permanente et qu’elle s’explique par la situation pandémique. Pour la Coalition, une réévaluation de la décision est donc nécessaire puisque les élèves de L’IDS se trouvent désavantagés de ne pas bénéficier d’une nouvelle école, selon ses propres estimations.

Ces estimations de la Coalition soulèvent que les deux seules écoles primaires du secteur ont une capacité maximum de «1200 élèves», mais il y aurait «1600 élèves d’âge primaire à l’Île». Pour le niveau secondaire, aucune école ne se trouve sur L’IDS et il manquerait «680» places dans les écoles avoisinantes, notamment à Verdun.

La Coalition estime aussi qu’avec «3000 logements de plus pour 2027», «400 enfants de plus au primaire» et «250 enfants de plus au secondaire» seront résidents de l’Île. Cette situation force les élèves à se déplacer longuement pour aller à l’école, de «1h30 à 2h par jour», estime la Coalition, ou à opter pour le privé, ce qui coûte davantage aux familles.

La porte-parole de la Coalition, Daria Lebidoff, en va à se demander s’il sera préférable de déménager hors de l’Île lorsque ses enfants seront rendus en âge de rejoindre une école secondaire. «Toutes les familles se posent cette question-là. Ça affecte le tissu social», partage-t-elle.

Les objectifs prochains de la Coalition sont de sensibiliser la population à la cause et d’augmenter les moyens de pression pour forcer la main des décideurs.