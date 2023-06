La bibliothèque de L’Île-des-Sœurs modernisée est prête à accueillir ses usagers

Après des travaux de modernisation entrepris en 2022 et visant à améliorer l’accès aux services de la bibliothèque et l’expérience des usagers, la bibliothèque de L’Île-des-Sœurs modernisée a été inaugurée jeudi dans l’établissement. La bibliothèque de la rue Elgar a été soumise à une cure de rajeunissement, une promesse électorale tenue par la mairesse de l’arrondissement de Verdun, Marie-Andrée Mauger, lorsque celle-ci était candidate à la mairie en 2021.

Dès leur entrée dans la bibliothèque, les résidents remarqueront que le hall d’accueil a été réaménagé et redécoré d’un style dépouillé. Certains détails architecturaux, notamment l’installation de tuyaux d’aciers colorés au plafond, ont été inclus dans la zone du comptoir de prêts pour rendre hommage au travail de l’architecte défunt Dan Hangaru. Ce Verdunois a contribué à façonner le paysage de L’Île-des-Sœurs par ses diverses réalisations dans l’arrondissement.

Comptoir d’accueil de la bibliothèque. Photo: Isabelle Chénier, Métro.

En se promenant dans la bibliothèque, il est possible de constater que les grands comme les petits ont chacun leurs espaces de lecture et de travail. Il reste toutefois à apporter la touche finale à la zone jeunesse, question de la rendre un peu plus colorée et conviviale, a indiqué la conseillère de la Ville Véronique Tremblay, présente à l’inauguration. Cette finition devrait être effectuée au courant des prochaines semaines, assure-t-elle.

Espace réservé aux jeunes. Photo : Isabelle Chénier

Alors qu’il s’apprête à emprunter un ouvrage sur les coulisses du pouvoir au Kremlin et un autre sur une destination de voyage, le résident de L’Île-des-Sœurs Denis Dubé fait part à Métro qu’il apprécie passer du temps dans ce nouveau milieu «plus lumineux et spacieux».

L’utilisation de la technologie a également été accentuée pour optimiser le libre-service et le travail des bibliothécaires. Les documents consultés peuvent maintenant être retournés dans une nouvelle chute à livres automatisée. Leur inventaire se fait grâce à la technologie de radio-identification (RFID) qui permet l’identification et la collecte d’informations d’objets étiquetés d’une puce au moyen d’un lecteur, et ce, sans intervention humaine. Cette technologie réduit, entre autres, le travail manuel des bibliothécaires et les libère pour répondre aux besoins des usagers. Les espaces de transit ont aussi été réaménagés et sécurisés pour le personnel afin de faciliter le traitement des ouvrages interbibliothèques.

Retour libre-service. Photo: Isabelle Chénier

Les coûts des travaux s’élèveraient pour l’instant à 1,8 M$, une somme qui pourrait monter à environ 2 M$ d’ici la fin juin ou la mi-juillet étant donné les travaux de finition qui restent à faire, a précisé l’architecte gestionnaire immobilier de l’Arrondissement de Verdun, Jean-Pierre Gauthier. En juin 2022, l’Arrondissement avait fait l’annonce qu’une enveloppe de 2,1 M$ serait dédiée à ce projet de modernisation. Ce financement est issu du programme de rénovation, d’agrandissement et de rénovation des bibliothèques (RAC). L’injection de la somme dans ce programme s’est faite conjointement par la Ville de Montréal et le gouvernement du Québec dans le cadre de leur Entente sur le développement culturel de Montréal.