Projet Montréal dévoile ses engagements pour L’Île-des-Sœurs

Lorsque la conseillère d’arrondissement Marie-Andrée Mauger a annoncé sa candidature à la mairie de Verdun en juin, elle a promis de mettre «beaucoup d’efforts» pour L’Île-des-Sœurs. La politicienne présente désormais ses engagements pour ce secteur. Elle désire entre autres la construction d’une patinoire réfrigérée ou couverte et une place publique à la Place du Commerce.

«Grâce à une riche expertise et expérience sur le terrain, nous sommes à même de proposer une série de mesures fortes et spécifiquement conçues pour les besoins actuels et futurs de la communauté de L’Île», affirme par voie de communiqué Marie-Andrée Mauger.

En plus d’une nouvelle patinoire, Mme Mauger désire que la butte au parc de West-Vancouver soit enneigée. La candidate aimerait aussi au minimum une aire de mise à l’eau supplémentaire pour les embarcations non motorisées. La candidate souhaite également moderniser la bibliothèque de L’Île-des-Sœurs.

Afin de dynamiser la vie commerciale à L’Île, l’équipe de Projet Montréal Verdun propose d’aménager une place publique animée avec un marché de Noël ou saisonnier. L’installation d’un affichage commercial est prévue pour rendre le secteur plus attrayant pour le public et les entrepreneurs. Le parti veut aussi soutenir la création d’une association commerciale.

«L’Île-des-Soeurs est un endroit magnifique où le charme du fleuve côtoie le dynamisme urbain, une harmonie qui doit être fièrement protégée et soutenue par des actions concrètes.» Marie-Andrée Mauger

Planification urbanistique

En termes de transport, Marie-Andrée Mauger propose de bâtir deux pistes multifonctions, dont une le long des berges derrière le chemin du Golf et une seconde en direction du centre-ville par le futur boulevard Bonaventure. Mme Mauger veut assurer la connexion des nouvelles lignes de bus de la Société des transports de Montréal (STM) à la station Île-des-Sœurs du Réseau express métropolitain (REM).

La passerelle qui relierait Verdun (terre ferme) et L’Île-des-Sœurs, qui est présentement à l’étude auprès des services, est un projet de longue date que Mme Mauger souhaite livrer. La passerelle serait principalement piétonne, mais pourrait accueillir le passage d’un véhicule d’urgence.

Par rapport à la sécurité, Projet Montréal Verdun s’engage à effectuer les démarches auprès du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) pour implanter des radars photo. On souhaite aussi assurer une surveillance policière en continu partout à L’Île-des-Sœurs.

Par ailleurs, Mme Mauger suggère d’amorcer une planification urbanistique à long terme pour l’ensemble de L’Île. Rappelons que le Plan particulier d’urbanisme (PPU) adopté l’an dernier touche seulement la Pointe Nord. Celle qui brigue le poste de mairesse d’arrondissement souhaite créer un pôle de travaux publics avec une équipe qui se consacrera au territoire de L’Île-des-Sœurs.