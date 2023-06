150e anniversaire de Verdun: le comité organisateur dévoilé

La préparation des festivités du 150e anniversaire de Verdun, qui seront célébrées en 2025, se poursuit alors que l’Arrondissement a procédé, le 15 juin dernier, au dévoilement du comité organisateur de l’événement.

Ce comité formé de personnes de divers secteurs d’activités et milieux de la communauté verdunoise aura notamment comme mandat de collaborer à l’élaboration et à la mise en œuvre de la programmation des fêtes du 150e anniversaire, à la recherche de partenaires financiers et au recrutement des bénévoles.

«Nous avons fait appel à des personnes de différents milieux qui, par leur engagement et leurs actions, représentent les forces vives de Verdun. Nous croyons que la diversité des intérêts et des points de vue au sein du comité sera très utile pour déterminer, parmi les nombreuses idées de projets reçues», indique la mairesse Marie-Andrée Mauger.

La communauté de Verdun avait récemment été invitée à proposer des idées d’activités, d’événements ou de projets en lien avec le 150eanniversaire de Verdun. Au total, 239 idées de projets ont été soumises à l’Arrondissement dans le cadre de l’appel à idées qui s’est déroulé du 5 avril au 15 mai. Parmi les idées reçues, 45% sont de nature événementielle, 35% sont des legs matériels, 10% sont reliées à l’histoire et à la mémoire de Verdun et 10% sont des projets divers.

La mairesse Mauger et tous les membres de son conseil sont d’avis que cette forte participation à l’appel d’idées témoigne encore du grand attachement et de la fierté des Verdunoises et Verdunois à l’égard de leur milieu de vie.

L’histoire de Verdun en rappel

Rappelons que c’est l’incorporation de Verdun en tant que village (1875) qu’on célébrera en 2025, mais l’établissement de colons français sur le territoire de Verdun a commencé bien avant cette date.

Selon l’encyclopédie canadienne, c’est un dénommé Zacharie Dupuis, un des premiers propriétaires fonciers sur l’Île de Montréal, qui a fondé Verdun en 1671, nommant le nouvel établissement en l’honneur de son village natal de Saverdun, en France.

Colonisée à partir du 17e siècle, L’Île-des-Sœurs est de son côté graduellement achetée, au 18e siècle, par la Congrégation de Notre-Dame de Montréal. Vendue en 1956 à une compagnie privée, elle est alors absorbée par la municipalité de Verdun.