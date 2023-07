L’Île-des-Sœurs, pour s’évader dans la nature… en ville!

L’Île-des-Sœurs n’est pas qu’un simple quartier de Verdun: c’est une partie intégrante de l’arrondissement. Avec ses condos offrant des vues imprenables sur le fleuve, son terrain de golf et son spa nordique, L’Île-des-Sœurs est un exemple parfait de combinaison de densité urbaine et d’espaces verts.

Envie de marcher au bord de l’eau? Des dizaines de kilomètres de sentiers pédestres longent les berges du fleuve et sont accessibles pour tous. De la côte ouest, vous pourrez admirer Verdun, sa plage urbaine et ses quais flottants, tandis que de la côte est, le fleuve s’élargit et un tout nouvel horizon s’ouvrira à vous. Il est également possible de louer des embarcations nautiques pour partir à la conquête du fleuve.

Si vous quittez les berges pour aller vers le centre de l’île, vous y trouverez le magnifique Domaine Saint-Paul. Ce parc de 24 hectares abrite une faune et une flore impressionnantes. Si vous ouvrez l’œil, vous pourrez y trouver le lac des Battures, bien caché entre les arbres du Domaine. Les saules pleureurs y sont nombreux et le paysage est idyllique.

Les insulaires qui souhaitent se lancer dans l’agriculture urbaine bénéficient du jardin communautaire du parc Adrien-D.-Archambault, là où la biodiversité est riche et diversifiée.

Considérée par plusieurs comme un petit coin de paradis, L’Île-des-Sœurs permet aux amoureux de la nature de s’installer au bord de l’eau, tout en ayant accès au centre-ville de Montréal en moins de 15 minutes.

Une fois en service, le Réseau express métropolitain (REM) permettra aux usagers du transport en commun d’atteindre la Gare centrale en six petites minutes. La station du REM à L’Île-des-Sœurs fait également l’objet d’un traitement architectural singulier en raison de sa proximité avec le pont Samuel-De Champlain. Une place publique sera aménagée et un passage souterrain reliera mieux le nord et le sud de l’Île. Territoire essentiellement agricole à ses débuts, L’Île-des-Sœurs a connu une urbanisation rapide avec l’ouverture du pont Champlain.

Parc Maynard-Ferguson Situé à l’extrême sud de L’Île-des-Sœurs, le parc Maynard-Ferguson peut se vanter d’avoir l’une des plus belles vues panoramiques de Montréal. Des belvédères sont installés pour permettre aux citoyens de contempler l’immensité du fleuve Saint-Laurent. Des tables de pique-nique y sont également aménagées si vous voulez vous reposer et casser la croûte. Une aire de jeux pour enfants est également accessible à proximité, pour le plaisir des tout-petits.

Club de tennis Le Club de tennis de L’Île-des-Sœurs est l’un des plus réputés au Canada. Comportant vingt terrains, dont six de terre battue, il est le plus grand club de tennis intérieur en Amérique du Nord. Les dernières rénovations, réalisées à l’été 2009 et en 2012, ont permis d’améliorer l’isolation thermique et l’éclairage. Accessible douze mois par année, le Club propose des cours privés, semi-privés et de groupe. L’Académie, désignée Centre de développement de tennis Or par Tennis Canada, offre des cours aux jeunes de 7 à 17 ans qui souhaitent faire de la compétition.

Ce texte a été rédigé dans le cadre de la série Vivre ici. Ce dossier estival produit par Métro présente des lieux d’intérêt situés aux quatre coins de la métropole. L’objectif: faire découvrir aux Montréalais et aux Montréalaises les endroits où il fait bon s’activer, se promener et se détendre.