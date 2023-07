La Promenade Wellington, pour marcher sur la plus cool

Si Verdun était un village, la Promenade Wellington serait sa rue principale. Véritable artère du secteur, la rue Wellington offre aux citoyens une tonne de commerces locaux, aussi nombreux que diversifiés.

Depuis 2019, Wellington se transforme en promenade piétonne durant l’été, où familles, amis, commerçants et jeunes professionnels se côtoient. La Well a d’ailleurs été élus la plus cool au monde par le média Time Out en 2022.

S’étendant de la rue Régina jusqu’à la 6e Avenue, la Promenade Wellington a la particularité d’être à proximité de presque tous les domiciles verdunois.

Pour les amoureux de brunch, les amateurs de café et les oiseaux de nuit qui souhaitent découvrir de nouveaux drinks, elle est l’endroit tout indiqué. Plusieurs terrasses y sont également mises en place durant la saison estivale.

Les amoureux de lecture sont également comblés sur la Promenade alors qu’on y compte trois librairies, dont la Librairie de Verdun.

Chaque année, la rue Wellington accueille le Festival Cabane Panache. Décrit par les organisateurs comme «le plus gros party de bois en ville , cet événement propose aux Verdunois une dégustation de tire sur neige dans un décor immersif, une programmation diversifiée et plusieurs concerts en plein air.

L’ouverture du bar le Benelux en 2013 a mis fin à un régime «sec» de 138 ans à Verdun. En 1875, le conseil municipal de Rivière Saint-Pierre avait voté pour l’interdiction de tenir une taverne dans l’arrondissement. Aujourd’hui, les bars se multiplient et font partie intégrante du dynamisme de Wellington.

Ouverte dès le 17e siècle, la rue Wellington était à l’époque alors un chemin reliant Ville-Marie à Lachine.

Depuis, la Société de développement commercial Wellington, fondée en 1997, travaille sans relâche afin de promouvoir le développement économique du secteur.

Ce texte a été rédigé dans le cadre de la série Vivre ici. Ce dossier estival produit par Métro présente des lieux d’intérêt situés aux quatre coins de la métropole. L’objectif: faire découvrir aux Montréalais et aux Montréalaises les endroits où il fait bon s’activer, se promener et se détendre.