Pourquoi y a-t-il un parc Verdun dans la banlieue de Vancouver?

Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi le parc riverain West Vancouver à L’Île-des-Sœurs porte ce nom? Saviez-vous qu’un parc municipal de la Ville de West Vancouver, en Colombie-Britannique, porte, en contrepartie, le nom «Verdun»? C’est qu’en fait les deux municipalités sont des villes sœurs et ont décidé d’honorer ce partenariat de cette manière!

West Vancouver, une municipalité de district en banlieue de Vancouver, a nommé «Verdun» son parc lors des célébrations du centenaire, le 20 mai 1968. Comme L’Île-des-Sœurs, West Vancouver est située en banlieue d’une grande métropole et de nombreux résidents se déplacent chaque jour vers la grande ville pour y travailler.

Si les deux quartiers sont en général considérés comme des banlieues cossues, il est à noter que le magazine Maclean’s désignait en 2019 West Vancouver comme la municipalité où la valeur des maisons était la plus élevée au Canada, avec une valeur moyenne de 2,8 M$.

En partie boisé, le parc Verdun a une superficie plutôt restreinte. Il mesure un peu plus de 220 mètres de long et moins de 100 mètres de large. On y pratique la randonnée pédestre. Des terrains de tennis et un court de basketball s’y trouvent également. L’endroit se situe dans un quartier résidentiel à proximité d’une école, deux yacht-clubs ainsi qu’une marina.

Sur son site Web, la municipalité de district de West Vancouver désigne l’endroit comme «parc Verdun» et non pas «Verdun Park», vraisemblablement pour célébrer le caractère francophone de l’arrondissement montréalais.