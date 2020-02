Les propriétaires du Studio Imperium nommées gestionnaires de l’année

Véronique Sévigny- Leclerc et Christine Langston, propriétaires du Studio Imperium à Dorval, ont reçu le prix CEO of the year, remis aux gestionnaires de l’année par l’organisation internationale Dance Studio Owners Association. Leur structure de gestion leur a permis de se démarquer parmi 150 candidats, selon les deux entrepreneures.

Les associées se consacrent uniquement à la croissance de leur entreprise, alors que plusieurs studios sont gérés par des enseignantes de danse qui ne peuvent y accorder autant de temps.

«C’est difficile de gérer un studio quand tu y enseignes de 30 à 40 heures», constate Mme Langston, qui a laissé son emploi dans le monde des affaires il y a deux ans pour se concentrer entièrement à l’école de danse située sur le boulevard Hymus.

Au cours de la dernière année, un programme préscolaire destiné aux 2 à 5 ans a été mis sur pied.

Nouveautés

Des cours de divers niveaux de difficulté et une plus grande variété comme le hip-hop, le jazz et la claquette sont désormais offerts à une soixantaine de membres adultes. Ces nouveautés, possibles grâce à l’embauche de trois coordonnatrices aux programmes, ont permis au studio de danse de remporter ce prix. L’école compte au total 25 professeurs.

«À la place d’être impliquée dans les décisions quotidiennes, on peut penser au futur», résume Mme Sévigny- Leclerc, diplômée de HEC Montréal.

Pour sa huitième année d’existence, deux salles seront ajoutées au studio, qui en comptera maintenant six.