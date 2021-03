Triple P Lachine offre un nouveau service téléphonique aux parents

La pandémie peut avoir des effets néfastes sur les familles isolées à la maison. C’est pourquoi l’organisme communautaire Triple P Lachine, «pratiques parentales positives», offre désormais un service téléphonique gratuit pour les parents d’adolescents.

Plusieurs jeunes souffrent d’anxiété et manquent de motivation durant la pandémie, dénote l’organisme.

«Les situations qu’on rencontre avec les ados sont beaucoup plus variées qu’avec les enfants de 0 à 12 ans», commente le coordonnateur de Triple P, Alexandre Philie Dufour, qui possède plus de trois ans d’expérience au sein du programme.

Le service téléphonique prend la forme de rencontres entre un intervenant et les parents d’une durée d’une heure, qui se répètent de cinq à dix fois, selon les besoins. Les adolescents pourront même participer à quelques-unes de ces séances afin d’assurer un suivi. Le service est ouvert à tous les Lachinois.

Les intervenants ont reçu une formation et des outils afin de bien comprendre les besoins et les problèmes des adolescents, notamment sur les dépendances aux drogues et à l’alcool.

«La formation nous a permis d’apprendre de nouvelles stratégies spécifiques aux parents, comme par exemple une technique de reconnaissance des émotions», explique M. Philie-Dufour.

Malgré la distance, Triple P connaît tout même un succès dans ses interventions. «Étrangement, les résultats semblent même meilleurs. Les parents ont plus de temps à la maison avec leurs jeunes pour mettre les solutions que l’on propose en place», s’enthousiasme l’intervenant.

Autres services

Ce service téléphonique s’ajoute à la gamme de services déjà rendue disponible par Triple P. La plupart d’eux se poursuivent en virtuel en raison des mesures de santé publique.

Des conférences sur thématiques variées d’une durée d’environ une heure sont tenues fréquemment.

Depuis le début du confinement, M. Dufour diffuse également des séances Facebook Live à 19h tous les lundis. «Avec l’équipe, on cherchait un moyen de garder contact avec les parents malgré le fait qu’on soit tous distanciés. Jamais je n’aurais pensé qu’un an plus tard, on serait rendu là», commente-t-il.

Ces soirées portent sur des sujets variés, où différents invités viennent discuter dans une ambiance décontractée.

Triple P, une initiative originalement australienne, est un regroupement de partenaires formant un réseau international présent dans plus d’une quarantaine de pays. Le programme existe depuis 40 ans.

Plus de détails au 514 634 3471 ou au triplep.lachine@gmail.com