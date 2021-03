Une initiative de soutien pour les entrepreneurs du Québec

Pour promouvoir le bien-être et la santé mentale chez les entrepreneurs, l’organisme à but non lucratif Expo entrepreneurs lance le Cercle de l’entraide. L’objectif est de soutenir 300 personnes au cours de l’année.

Dialogue, une entreprise en télémédecine spécialisée en stress et détresse psychologique, fait partie du projet.

«L’idée est de faire une levée de capital pour acheter des heures de thérapies et les donner aux entrepreneurs, afin de les aider à passer à travers leur crise personnelle. Nous avons tous un rôle à jouer, un morceau à apporter à la mosaïque de notre avenir. Le Québec a besoin d’entrepreneurs, le moteur de notre richesse collective.» – Le fondateur d’Expo entrepreneurs, Nima Jalalvandi

Pour amasser des fonds, des ambassadeurs du programme offrent des consultations gratuites aux dirigeants d’entreprise.

«Ce sont des personnes qui sont connues dans le milieu qui vont partager 30 minutes de leur temps pour répondre à des questions et parler de divers sujets personnels et professionnels», explique M. Jalalvandi.

Avec l’aide de Desjardins, une contribution de 30$ en don sera versée pour chaque séance avec les ambassadeurs.

Les discussions sont enregistrées et distribuées en ligne.

Une somme de 20 000$ a été amassée jusqu’à maintenant dans le cadre de l’initiative.

Partage virtuel

Cette année, l’Expo entrepreneurs sera tenu virtuellement. Son but demeure le même, soit favoriser le partage d’idées, de conseils et outils entre les entreprises, quel que soit leur stade de développement.

Certains des thèmes abordés seront en lien avec pandémie et les difficultés économiques qui y sont reliées. Notamment, le virage au numérique, l’innovation et la résilience québécoise et de la cybersécurité seront certains des sujets présentés.

Des tables rondes auront lieu durant toute la semaine ainsi que des conférences sur des enjeux du monde des affaires.

L’organisme a été fondé en 2017 afin de rassembler un écosystème d’entrepreneurs du Québec. La première exposition a été présentée en collaboration avec la Ville de Montréal et le gouvernement provincial.

«Expo entrepreneurs joue un rôle névralgique, particulièrement important en cette période de relance économique.» – L’adjointe parlementaire du ministre de l’Économie et de l’Innovation, Marie-Chantal Massé.

L’évènement rejoint annuellement plus de 6000 personnes depuis sa conception. La mairesse de Montréal, Valérie Plante, qui avait d’ailleurs fait une apparition à la première édition, soutient toujours l’organisme.

«La crise sanitaire que nous traversons entraîne des répercussions importantes sur plusieurs pans de notre économie. Mais l’entrepreneuriat est l’une des forces vives de notre métropole », estime la mairesse de Montréal, Valérie Plante.

L’Expo entrepreneurs est historiquement le plus grand rassemblement de son genre de la province.