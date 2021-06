Lachine: mise à jour des feux pour piétons

Des travaux d’une valeur de 5,5 M$ sont réalisés partout sur l’île de Montréal afin d’améliorer les feux pour piétons à décompte numérique dans le cadre du plan Vision zéro. L’objectif est de faciliter la prise de décisions des piétons aux intersections et ainsi améliorer la sécurité routière.

Quatre intersections sont visées à Lachine pour 2021. Deux mises à jour seront faites sur la rue Provost à la hauteur de la 10e et de la 18e Avenue. Une troisième mise à jour est prévue au croisement de la rue Notre-Dame et de la 10e Avenue. Finalement, l’ajout de feux piétons est attendu à l’intersection de la rue Victoria et de la 18e Avenue.

«Il faut protéger les citoyens les plus vulnérables. C’est ce que nous avons fait à Saint-Pierre, près de l’école Martin-Bélanger, en changeant les feux, en ajoutant des dos d’âne et en agrandissant les trottoirs et en les rendant accessibles à tous», soutient la mairesse de Lachine, Maja Vodanovic.

Vision zéro

D’ici 2028, l’ensemble des 2300 feux de circulation de Montréal seront dotés de feux piétons à décompte numérique à un rythme d’environ 250 par année.

«Tous les efforts sont faits pour maintenir la cadence : plus de 300 feux ont été mis aux normes depuis le début du programme», a mentionné par communiqué le responsable de la mobilité au sein du comité exécutif, Éric Alan Caldwell.

Le programme Vision zéro prévoit également l’ajout de 4 à 6 secondes au temps alloué pour les piétons sur les traverses, l’installation de signaux sonores et l’ajout de feux prioritaires pour les autobus.

Autres interventions prévues à Lachine

Poursuite de la réorganisation des sens de certaines rues aux abords des écoles

Implantation de dos d’âne aux abords des écoles et des parcs

Travaux de réaménagement de l’intersection des rues Ouellette et Saint-Jacques

Ajout de radars affichant la vitesse des automobilistes