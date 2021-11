Un geste de gratitude pour Pierre Lacroix

Alexandra Lajeunesse, une résidente de Verdun, souhaite honorer le courage de toutes les personnes travaillant dans les services d’urgences qui risquent leur vie pour la sécurité des citoyens. Mme Lajeunesse a lancé une pétition en ligne afin de nommer le sentier qui traverse les arrondissements de Verdun, de LaSalle et de Lachine en bordure du fleuve Saint-Laurent en l’honneur du pompier qui a perdu la vie dans la récente opération de sauvetage dans les rapides de Lachine, Pierre Lacroix.

En moins d’une semaine, la pétition sur le site change.org a amassé près de 10 000 signatures. «En mémoire de celui qui a sacrifié sa vie pour celle des autres ainsi que pour ses trois confrères qui ce soir-là ont sombré dans les eaux des Rapides de Lachine. Rendons-leur hommage à la hauteur de ce qu’ils sont», peut-on lire sur la pétition.

Par ce geste, la Verdunoise souhaite également conscientiser la population aux risques de s’aventurer dans les eaux qui longent le fleuve. Les accidents impliquant des plaisanciers, des pêcheurs et des planchistes sont fréquents dans le secteur et requièrent régulièrement l’intervention des premiers répondants.

La requête de Mme Lajeunesse a fait son chemin jusqu’au bureau de la mairesse de Montréal, Valérie Plante. «Le courage, le dévouement et l’altruisme dont a fait preuve monsieur Lacroix en effectuant une mission de secours sont exemplaires. Vous pouvez être assurée que votre proposition alimentera notre réflexion», a répondu le bureau de Mme Plante à Mme Lajeunesse par courriel.

Le Service de sécurité incendie de la Ville de Montréal (SIM) tient à remercier la population montréalaise pour les divers témoignages de reconnaissance à l’endroit de Pierre Lacroix, confirme le relationniste de la Ville de Montréal, Gonzalo Nunez.

Je n’ai pas connu personnellement M. Lacroix, mais je connais des pompiers et des premiers répondants dans mon entourage. Je suis consciente du courage que ça prend pour faire ce métier et je souhaite les honorer. Alexandra Lajeunesse, Verdunoise

Chapelle ardente

Une cérémonie s’est tenue le 28 octobre au quai du Vieux-Port pour rendre hommage à Pierre Lavoie. Lors de la chapelle ardente, le chef des opérations du SIM, Martin Guilbault, a également tenu à remercier les citoyens.

«On a senti qu’on avait beaucoup de support de la part de la communauté citoyenne de Montréal […] c’est beau de voir que les citoyens soutiennent leur service d’incendie», a-t-il exprimé.

«On a perdu un membre de notre équipe, on a perdu un membre de notre famille. C’est très difficile à vivre. On n’est pas supposé mourir quand on va travailler, on est supposé revenir à la maison le soir. Présentement, ce n’est pas facile», a-t-il ajouté.

Les obsèques officielles de Pierre Lacroix ont eu lieu le vendredi 29 octobre, à la basilique Notre-Dame. Des écrans géants ont été installés sur la Place d’Armes pour permettre aux résidents de visionner la cérémonie.

Il est possible de revoir la chapelle ardente sur la chaîne MTLVille sur YouTube.

Ils ont dit:

«Le sacrifice d’une vie lors d’une intervention de sauvetage ne doit pas rester sans souvenir.» – Joël

«Il a été un héros!» – Lilly

«En tant qu’ancienne pompière volontaire, je connais tous les efforts qu’on déploie pour aider les autres dans une situation d’urgence. C’est important pour que chacun se souvienne…» – Sylvie

En collaboration avec Rosanna Tiranti