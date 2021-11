Nouvelle exposition à l’Entrepôt

L’exposition Mirage et joie de vivre de l’organisme lachinois la Société d’arts visuels en direct sera présentée à la salle d’exposition de l’Entrepôt de Lachine du 12 au 28 novembre.

Cette présentation rassemble chaque année les œuvres de ses artistes peintres de l’arrondissement. L’organisme est composé d’amateurs, de professionnels et de professeurs. Ces membres doivent réaliser trois ouvrages annuellement en conservant leur liberté d’expression, leur créativité et leur identité artistique.

Cette initiative a permis la présentation de plus de 500 œuvres, et ce, dans plus d’une cinquantaine d’expositions à Montréal. L’organisme organise également de nombreux autres évènements depuis plusieurs années, notamment Les dimanches au canal et Les peintres en plein air du Québec.

Les heures d’ouverture de l’exposition sont les vendredis de 18h à 21h ainsi que les samedis et dimanche, de 12h à 17h. L’entrée à l’exposition est gratuite. Les visiteurs devront respecter les consignes sanitaires indiquées sur les lieux incluant le port du masque.

Informations: 514-639-2247 ou lachine.ca

L’Entrepôt de Lachine se situe au 2875 boulevard Saint-Joseph.