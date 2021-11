Histoire de l’art et des animaux à la bibliothèque

La bibliothèque de Dorval accueillera l’historien Ersy Contogouris pour une conférence visuelle portant sur les animaux que l’on retrouve dans l’art.

Que ce soit pour des raisons factuelles ou symboliques, les animaux ont depuis toujours été une source d’inspiration pour les humains dans la création d’œuvres d’art. La conférence s’intitule Les animaux dans l’art.

Mme Contogouris est professeure au Département d’histoire de l’art et d’études cinématographiques de l’Université de Montréal et est experte sur une multitude de sujets, notamment en histoire de l’art, histoire de l’imprimé et histoire de la satire graphique. Elle est autrice de plusieurs livres et articles académiques.

La présentation aura lieu à la bibliothèque de Dorval le mercredi 24 novembre, de 19h30 à 20h30. Cette conférence est gratuite et il sera possible d’assister en personne (réservée aux membres de la bibliothèque) ou via l’application Zoom (ouvert à tous). L’inscription à l’avance est requise.

Informations: 514 633 4170