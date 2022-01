Retour aux heures normales à l’urgence de Lachine

Le département des urgences de l’Hôpital de Lachine sera de nouveau ouvert 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et ce, à compter du lundi 24 janvier.

La fermeture partielle de l’urgence du seul centre hospitalier communautaire francophone de l’ouest de l’île se poursuit depuis le mois de novembre 2021 en raison d’un manque d’infirmières et d’inhalothérapeutes. La réouverture était initialement prévue pour le lundi 10 janvier. Cependant, le Centre universitaire de santé McGill (CUSM) avait annoncé que, suite à la cinquième vague de la COVID-19 qui a touché plusieurs employés de l’hôpital, la réouverture complète de l’urgence devait attendre.

«Le CUSM poursuit sa collaboration avec le ministère de la Santé et des services sociaux, et les autres établissements montréalais pour maintenir l’accès aux services de la santé à la population de Lachine et de ses environs», indique le CUSM, par communiqué.

En attendant le lundi 24 janvier, l’urgence de l’Hôpital de Lachine continuera d’accueillir les patients ambulants de 7h30 à 19h30, tandis que les ambulances seront détournées vers d’autres hospitaliers.