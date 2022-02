Plein d’activités à Lachine durant la relâche

Plusieurs activités s’offrent aux familles de l’arrondissement de Lachine durant la semaine de relâche, du 28 février au 4 mars.

Du côté des sports, la piscine et la pataugeoire de l’école Sainte-Anne accueillent les bains libres. Il est important de réserver une plage horaire au loisirs.montreal.ca.

Plusieurs patinoires extérieures sont ouvertes lorsque la météo le permet. Les résidents peuvent y pratiquer le patinage libre et le hockey. Les chalets des parcs Carignan, Dixie, Kirkland et LaSalle seront ouverts exceptionnellement durant la semaine de relâche de 10h30 à 22h. Il est recommandé de vérifier les conditions des glaces sur le site de l’arrondissement.

Des heures prolongées ont également été ajoutées pour le patinage libre à l’aréna «Pete» Morin.

Amateurs de glisse? Les pentes du parc Grovehill sont aménagées pour tous les âges. Du 26 février au 6 mars, une roulotte chauffée sera ouverte de 10h à 19h, toujours selon la météo. Il est possible d’emprunter gratuitement une luge, des bâtons de marche et raquettes pour enfants et adultes à la bibliothèque Saul-Bellow. Une carte de bibliothèque est requise pour emprunter le matériel.

Enfin, la piste La Riveraine offre un parcours de 21,3 km en ski de fond. La piste tracée mécaniquement commence au parc Summerlea à Lachine, traverse les berges de LaSalle et se termine au parc Arthur-Thérrien à Verdun. Un passage à travers le parc René-Lévesque qui offre des vues sur le lac Saint-Louis est également dans cette boucle.

Jeux en format géant

Plusieurs activités seront aussi offertes dans les bibliothèques de l’arrondissement.

Des versions géantes du jeu de stratégie pour tous les âges Puissance 4 seront accessibles aux familles durant les heures d’ouverture. À Sault-Bellow, il y aura également un jeu de dames en format géant. Du côté de la bibliothèque de Sainte-Pierre, ce sont les blocs LEGO qui sont de grande taille.

Aussi, des défis ludiques seront à compléter dans les bibliothèques de Lachine. Les résidents peuvent se présenter en personne pour récupérer une trousse de participation ou la télécharger gratuitement sur le site montreal.ca.