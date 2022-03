Festival de la Voix de retour devant public

Le Festival de la Voix qui célèbre sa 9e édition est de retour à Dorval, Beaconsfield, Pointe-Claire, Hudson et Westmount pour présenter des concerts et ateliers musicaux au public, dès le samedi 19 mars.

Cet événement souhaite promouvoir la musique live et les compositions et musiciens canadiens. Le festival propose sept spectacles et quatre ateliers pour tous les âges.

«Plusieurs des invités du festival ont attendu deux ans pour se présenter devant public. Cette occasion de se préparer, de se rejoindre à des collègues musicaux et d’interpréter leur musique est de la plus haute importance pour nos artistes», exprime la fondatrice et directrice du Festival de la Voix, Kerry-Anne Kutz.

Programmation diversifiée

Cette année, de nombreux artistes de plusieurs styles musicaux différents monteront sur la scène lors des sept spectacles du festival.

Par exemple, Dark Divas mettra en vedette la vocaliste, actrice et compositrice Ranee Lee qui interprétera des chansons des plus grandes voix de la tradition afro-américaine incluant Billie Holiday, Sarah Vaughan et Ella Fitzgerald.

Le spectacle CHORALISSIMO! est destiné aux amateurs de chorales qui auront la chance d’écouter le Chœur de chambre de Québec dirigé par Robert Ingari et le chœur masculin l’Ensemble Phœbus dirigé par Rosaline Blain.

Il était important pour la directrice de l’événement d’inviter des chanteurs et instrumentalistes de cultures diverses interprétant un éventail de styles tout aussi diversifiés.

La 9e édition du festival verra également la première participation de certains articles tels que l’Ensemble Obiora lors du spectacle intitulé Concert Vox Aeterna.

«Ce concert nous donnera l’occasion d’élargir notre répertoire afin d’inclure de la musique pour voix et de programmer des œuvres inconnues par des compositeurs de couleur, dont les contributions sont passées inaperçues», soutient le directeur artistique de l’Ensemble Obiora, Brandyn Lewis.

Imani Gospel Singers

Le Choeur du chambre de Québec

Steel Rail

Ateliers musicaux

Le Festival de la Voix est également l’occasion d’en apprendre plus sur la musique et le chant. Plusieurs ateliers seront offerts tout au long des festivités.

L’activité Respirer et les bases de bien chanter avec le Dr Claudel Callender axé sur l’alignement, la respiration, les voyelles, la formulation et le fausset sera offert au public.

D’autres ateliers portant notamment sur l’interprétation des paroles d’une chanson, la composition, la mélodie et les techniques de choral seront également présentées.

Le festival se déplacera sur les scènes de l’ouest de l’île de Montréal du 19 mars au 10 avril. Pour plus d’information sur l’événement et sur les artistes et ateliers qui y seront présentés, visitez le festivaldelavoix.com.