Comptoir St-Jo: tout nouveau, tout beau

Une nouvelle adresse gourmande vient de débarquer dans le Vieux-Lachine! Il s’agit du Comptoir St-Jo, tout à la fois épicerie, café et caviste, qui a ouvert ses portes le 6 juillet dernier.

L’emplacement de cette épicerie nouveau genre n’est pas anodin, puisqu’il y a 92 ans s’y trouvait déjà une épicerie qui se nommait Legault et Frère. En faisant des rénovations avant l’ouverture, les nouveaux propriétaires ont même remarqué le nom gravé dans le béton du sol de celui qui détenait le commerce en 1932, Louis Legault. Avec la façade sa datant des années 1910 et son plancher d’origine récemment lustré, le lieu centenaire a conservé tout son cachet.

Derrière ce commerce à tout faire se cachent trois passionné.e.s: Emmanuel Warren, qui s’occupe de la majeure partie des menus et du volet terroir de la place, Isa Lora et Émilie Sirois, ses associées, toutes les deux co-propriétaire de Bagel St-Lo.

Tout pour se régaler

D’ailleurs, leur expertise dans la confection de petits pains en forme d’anneau (oui, on parle toujours bien de bagels) s’apprécie également dans ce nouveau comptoir, puisqu’à la suite d’une forte demande, ceux aux sésames ont fait leur place sur le menu.

Gracieuseté du Comptoir St-Jo

En plus de cuisiner des déjeuners sur le pouce, des dîners et des prêts à manger, la place rend accessibles des produits faits ailleurs, comme le caramel salé maison à la fleur de sel de chez Alcyon, une entreprise familiale de sel de mer naturel des Îles-de-la-Madeleine.

Plusieurs breuvages alcoolisés et locaux sont vendus aussi sur place pour vos prochains apéros. Le comptoir propose entre autres des cidres fermiers et natures de la Ferme Cidricole Équinoxe à Farnham. Sur les tablettes se trouvent également les produits du vignoble le Domaine du p’tit bonheur, situé dans les Cantons-de-l’Est. Vins rosés, rouges, blancs et mousseux vous y attendent!

Si vous cherchez plutôt un de quoi vous réveiller le matin, la place fait aussi du café et vend même son mélange maison de café bio et équitable. Vous avez le choix entre le café filtre (grains du Pérou et du Mexique, corsé, notes de mélasse, de noix de Grenoble et de chocolat noir) ou le mélange espresso (grains du Pérou, corps moyen, notes de noix grillée, de mélasse et de fudge) pour vous improviser barista.

Adresse : 1000 Bd Saint-Joseph, Lachine, QC H8S 2M6

Heures d’ouverture : Mercredi au vendredi, de 7h00 à 17h00 et la fin de semaine de 8h00 à 17h00