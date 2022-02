Ça y est! Saint-Henri a sa première épicerie solidaire

Le collectif de riverains La DAL (Démarche alimentaire locale) a ouvert mercredi 23 février 2022 son épicerie autogérée et solidaire sur la rue Notre-Dame Ouest, dans l’arrondissement du Sud-Ouest.

Malgré la nuit de pluie verglaçante qui a quelque peu perturbé la première journée de l’épicerie du collectif La DAL, une vingtaine de clients étaient au rendez-vous dès l’ouverture pour découvrir la nouvelle épicerie de Saint-Henri, située entre le chemin de la Côte-Saint-Paul et la rue Saint-Rémi. «Même si les débuts sont intenses, on est très content de vivre cette journée si symbolique» explique le directeur général de l’épicerie à l’origine du projet, Dimitri Espérance.

Cette épicerie autogérée, dont l’objectif est d’offrir une alimentation abordable, accessible et fraîche à la population, fonctionne grâce aux membres qui se relaient à raison de 3h de bénévolat par semaine pour assurer les différentes tâches. Le collectif La DAL compte actuellement trois salariés et peut aussi s’appuyer sur une soixante de membres. «On espère en dénombrer 120 avant fin 2022» confie Dimitri Espérance.

L’intérieur de l’épicerie autogérée La DAL.

Lors de cette première journée, les clients ont majoritairement acheté des fruits et des légumes, ainsi que des produits du rayon boulangerie. «Notre épicerie n’est pas encore complète et certains n’ont pas trouvé ce qu’ils cherchaient» précise Dimitri Espérance. «Une dame est même ressortie sans avoir rien acheté, car elle trouvait que c’était un peu trop cher» ajoute le gérant.

«Nous sommes dans un quartier avec une population très vulnérable, et on va travailler encore plus fort pour baisser au maximum les frais» assure le directeur de l’épicerie, pour qui l’objectif dans les deux prochaines années est de stabiliser son commerce afin de générer des revenus propres pour que le projet soit rentable.