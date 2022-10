Dorval: les collectes de feuilles seront les vendredis

Des collectes de feuilles spéciales auront lieu les vendredis 21 et 28 octobre ainsi que les 4, 11 et 18 novembre à Dorval. La Cité de Dorval indique dans un communiqué que ces collectes se font «dans le but d’améliorer sa contribution à la réduction des déchets et de produire du compost».

Pour s’assurer que les cueillettes de feuilles s’effectuent sans problèmes, Dorval exige que les sacs ne soient pas mis en bordure de la route avant 19h la veille de la collecte. Les seuls sacs qui seront acceptés sont les grands sacs de papier remis par la Cité de Dorval ou d’autres du même type qui proviennent du magasin.

Les sacs ne doivent contenir que des feuilles, autrement ils ne seront pas récupérés.

De plus, les sacs de plastique compostables en maïs ou en amidon ne sont pas compatibles avec les collectes de certaines municipalités, dont Dorval. Ainsi, les sacs de ce type ne seront pas ramassés.

Les feuilles ramassées seront transformées en compost, dont une partie sera utilisée dans les jardins et plates-bandes de Dorval l’année prochaine, et l’autre, distribuée gratuitement au printemps prochain.