La Mission Old Brewery s’installe à Lachine

Un projet de logement social pour les personnes en situation d’itinérance ou à risque de l’être verra le jour à l’été 2024 à Lachine, mené par la Mission Old Brewery.

«C’est un cadeau qui tombe du ciel, s’est exclamée la mairesse de Lachine, Maja Vodanovic, lors de la séance du conseil d’arrondissement du 6 mars. Ce projet permettra aux personnes à risque ou en situation d’itinérance de finalement sortir de la rue et d’avoir les outils nécessaires pour s’en sortir.»

Situé au coin de la rue William-MacDonald et de la 6e Avenue, à proximité du parc LaSalle, le bâtiment comportera 18 logements – 13 studios et 5 appartements. Des intervenants sociaux de la Mission Old Brewery accompagneront les résidents et résidentes.

Le président et chef de la direction de la Mission Old Brewery, James Hughes, se réjouit de l’expansion de son organisme dans l’ouest de la ville, où les ressources pour les personnes en situation d’itinérance se font rares.

«L’itinérance n’est plus un phénomène qu’on retrouve seulement au centre-ville de Montréal. Il prend de l’ampleur dans tous les arrondissements, a-t-il déclaré, par communiqué. Nous devons donc aller à la rencontre de cette clientèle et lui offrir des solutions qui répondent à ses besoins, dans son quartier d’appartenance.»

L’apport du privé salué

Le projet est financé par la Fondation Tenaquip, rattachée au distributeur canadien de produits industriels et pour la santé et sécurité au travail du même nom.

«Comme vous savez, on ne peut pas faire grand-chose avec vos taxes. Ce n’est pas assez pour bâtir des maisons. Là, ce n’est pas le gouvernement du Québec, c’est un [acteur] privé qui est venu en aide, et on les remercie du fond du cœur», a souligné la mairesse lors de l’assemblée du conseil d’arrondissement.

La Mission Old Brewery a initialement acquis le bâtiment, qui abritait notamment le Bar Zeffé, en mars 2022. Le début des travaux est prévu pour l’été 2023.