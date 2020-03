La toute première édition de la Grande fête hivernale du Bronx, au parc des Rapides, a été couronnée de succès, selon les organisateurs. Plus de 2000 personnes ont pris part aux activités.

«On a voulu organiser ça pour rallier les gens sur le bord du fleuve. On voulait qu’ils aient l’opportunité d’aller sur l’eau, sur la glace et voir le fleuve d’un autre point de vue pour se l’approprier», affirme Benoît Auger, l’un des coresponsables du volet évènementiel au sein du Comité catalyseur du Bronx qui est derrière la fête.

Il se réjouit de l’excellente participation des citoyens du Village-des-Rapides. Plus de 800 hot-dogs, cafés et viennoiseries ont été distribués gratuitement aux participants durant la journée du 29 février.

«Ç’a été une réussite. Si on prend le temps de regarder les photos et de voir les sourires, on voit que les gens sont contents de faire partie du Bronx. Les gens ont un sentiment d’appartenance», ajoute celui qui est également propriétaire du salon de coiffure Rayko.

M. Auger croit que le regain de vie dans le secteur amène des gens d’autres arrondissements à venir s’installer à LaSalle. «Le Bronx, c’est le poumon de LaSalle, la raison d’être. C’est probablement le seul quartier physique réel de l’arrondissement», dit-il.

De nombreuses activités comme le patin, la pêche sur la glace et même une lecture de conte musicale étaient offertes. Héritage Laurentien proposait aussi gratuitement des tours guidés et des randonnées dans le parc des Rapides.

Effort collectif

Près de 80 bénévoles, dont une soixantaine d’étudiants-athlètes du cégep André-Laurendeau, ont participé à cette fête, réalisée à très faible coût.

«C’était vraiment une fête de quartier où les gens se sont déplacés à pied. C’est le fun de se retrouver entre voisins, entre gens du quartier et de partager notre vision. Lorsqu’on se réunit, tout est possible», s’enthousiasme Benoît Auger.

Fort de ce succès, il prévoit d’ailleurs mettre d’autres évènements en œuvre de plus petite ampleur d’ici l’automne. L’organisation réfléchit déjà à une autre édition de la Fête hivernale.

Le but du Comité catalyseur du Bronx, fondé il y a un peu plus d’un an, est de revitaliser ce quartier historique de LaSalle. Une première fête de quartier avait été tenue sur la rue Centrale au mois d’octobre.