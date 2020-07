Depuis peu, l’organisme à but non lucratif Teens Helping Seniors, qui comme le dit son nom fournit principalement de l’aide aux aînés, a maintenant un chapitre montréalais. Fondé en pleine pandémie par le LaSallois David Diaco, il offre présentement d’apporter gratuitement l’épicerie à des personnes âgées, mais également à d’autres gens dans le besoin.

«Durant la pandémie, il y a plusieurs aînés qui ne se sentent pas à l’aise de quitter la maison pour aller chercher leur épicerie», mentionne M. Diaco, le coordonnateur régional, pour expliquer la raison derrière la création de ce service.

Concrètement, les bénéficiaires paient la nourriture, mais la livraison à domicile est gratuite.

«Les personnes qu’on aide sont très contentes quand on arrive avec leur épicerie. Elles sont très reconnaissantes du service qu’on offre. Ça nous encourage comme bénévole à continuer nos activités.» – David Diaco, coordonnateur régional de Teens Helping Seniors Montréal

Le tout est fait sans contact, car la dizaine de jeunes bénévoles doivent porter des masques et des gants. Les sacs sont aussi nettoyés avant la livraison.

Même si la majorité des services sont concentrés à LaSalle et Lachine pour l’instant, l’organisation est à la recherche de dons et de bénévoles pour desservir toute la métropole.

Origines

C’est tout simplement en lisant un article sur la maison-mère de Teens Helping Seniors que David Diaco a eu l’idée de démarrer un chapitre montréalais à la fin avril. «J’ai des grands-parents qui ne se sentaient pas à l’aise de quitter leur domicile, mais je me suis dit que d’autres aînés apprécieraient ce service de livraison», ajoute-t-il.

Même si Teens Helping Seniors Montréal a été créé durant la pandémie, M. Diaco souhaite que cette section régionale demeure active pour encore longtemps.

En plus d’offrir le service de livraison pour les aînés, l’organisme livre également les paniers confectionnés par les banques alimentaires aux plus démunis ou encore ceux qui ont perdu leur emploi à cause de la COVID-19.

Redonner

La LaSalloise Michelle Asch a pu assembler des boîtes et ainsi aller les livrer à des aînés et à des personnes dans le besoin. Pour elle, c’est une seconde nature de redonner à la communauté, puisque ses parents l’ont toujours fait et l’ont initié toute jeune au bénévolat.

«Mon premier événement, j’avais une semaine», s’amuse la jeune femme. Elle confirme que la majorité des bénéficiaires du service sont heureux de voir les bénévoles et sont aussi très accueillants.

100

Depuis sa création, Teens Helping Seniors a réalisé plus d’une centaine de livraisons.

Plus d’infos

438-558-5793 ou teenshelpingseniorsqc@gmail.com