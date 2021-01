LaSalle réclame une station de métro, du REM ou de tramway

Afin de faire face à une importante croissance démographique et économique, l’arrondissement de LaSalle demande que le métro, le REM ou un tramway desserve sa population. C’est une des principales recommandations de la mairesse Manon Barbe pour améliorer les déplacements.

Elle en a fait la demande avec son directeur d’arrondissement, Benoît Dagenais, dans un mémoire déposé mercredi à l’Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM) dans le cadre de son Plan stratégique de développement du transport collectif 2021-2030.

«Alors qu’aucun des grands projets de transport collectif de la région ne vient contribuer à améliorer la situation sur notre territoire, il est préoccupant et même frustrant de constater que les temps de parcours en transport collectif vont s’améliorer dans la majorité des arrondissements et des villes voisines, mais qu’à LaSalle, ce sera le statu quo, et ce, malgré nos besoins énormes», affirme Mme Barbe.

Elle veut que les études visant à prolonger la ligne verte du métro ou l’implantation d’une autre alternative soient entamées.

«Il est temps pour les autorités d’écouter nos résidents et nos entreprises et de proposer des solutions concrètes qui répondront efficacement à leurs besoins de déplacement.» – Manon Barbe

«En plus de contribuer à réduire l’utilisation de l’auto solo, qui est d’ailleurs le mode de transport le plus utilisé par les LaSallois dans leurs déplacements, l’implantation d’un mode de transport collectif lourd et structurant à LaSalle représenterait un véritable levier de développement économique pour ses entreprises et ses commerçants», peut-on lire dans le document.

Aucune nouvelle station n’est prévue dans l’arrondissement, que ce soit pour le métro, le Réseau express métropolitain (REM) ou le tramway. Une fois que les prolongements annoncés ou à l’étude seront terminés, LaSalle sera l’un des seuls arrondissements sans gare, avec L’Île-Bizard-Sainte-Geneviève.

«Nos résidents et nos entreprises ont su faire preuve d’une grande résilience jusqu’ici en adaptant leur mode de transport», indique Manon Barbe, tout en ajoutant qu’il est temps pour du changement.

La mairesse suggère le boulevard Newman, principal axe est-ouest de l’arrondissement, comme tracé potentiel pour le prolongement du métro.

Autres recommandations

LaSalle aimerait aussi une bonification majeure du réseau d’autobus sur son territoire, autant les circuits en période de pointe sur les grands axes que ceux de desserte locale.

Les lignes d’autobus qui sillonnent l’arrondissement font des trajets 1,4 fois plus sinueux, en moyenne, que sur l’ensemble de l’île de Montréal. Cela signifie qu’elles effectuent de nombreux virages plutôt que des lignes droites, ce qui expliquerait en partie pourquoi la part modale du transport collectif est plus faible à LaSalle (29 %) malgré la proximité des quartiers centraux et du centre-ville.

La moyenne montréalaise de ce total des déplacements par transport en commun, divisé par le nombre total de déplacements effectués sur la même période, se situe à 34 %.

L’administration Barbe demande également une démarche participative avec les organismes responsables afin d’assurer une meilleure coordination entre l’aménagement du territoire et la desserte en transport collectif.

29%

Part modale du transport collectif par rapport à l’ensemble des déplacements à LaSalle.