Manon Barbe, portrait d’une LaSalloise

Vous voyez sur votre écran l’édition spéciale de Vivre Ici, le rendez-vous annuel des hebdomadaires Métro pour tous les «nomades» du 1er juillet; c’est-à-dire toutes ces personnes qui changent de vie ou de code postal dans l’espoir de repartir de plus belle ailleurs. Et si le fait de quitter un espace familier provoque chaque fois de vives émotions, l’acte de déménager et de s’installer dans un nouveau milieu reste aussi et surtout une belle occasion de s’inventer de nouveaux repères et d’apprivoiser ce qui nous entoure avec un regard nouveau. Et c’est précisément dans cet état d’esprit que nos journalistes sont allés arpenter de long en large les artères et les ruelles de leur territoire afin de rencontrer des habitants «notables» aptes à bien vous parler de votre petit coin de ville. Un quartier, c’est un espace de vie, le trait d’union entre un lieu et les humains qui l’habitent.



À travers l’expérience de chacun de nos invités, nous voulons vous faire découvrir les artisans, les commerces les espaces communautaires ou culturels qui ont su attirer leur attention et qui rendent unique l’expérience d’habiter votre quartier. Explorez les adresses incontournables, les secrets et les particularités qui composent vos rues, avenues, parcs et édifices. Imaginez une sorte de guide de voyage de vos environs, de votre milieu de vie, préparé par un voisin passionné et expert de son arrondissement. Car découvrir son nouveau lieu de vie, c’est aussi apprendre à connaître ceux qui en font partie, et lui donnent son cachet, sa couleur particulière. Vivre ici, pour vous accompagner là où vous avez choisi de vivre aujourd’hui.