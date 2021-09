Nouvelle halte pour les piétons et les cyclistes sur le boulevard LaSalle

Une «halte-bonheur», soit une halte pour les piétons et les cyclistes, sera construite au coin du boulevard LaSalle et de la 90e Avenue.

Accessible universellement, le nouvel aménagement comprendra, entre autres, une terrasse en bois, des hamacs et de l’éclairage. La piste cyclable sera aussi reconfigurée pour éviter les conflits entre ses utilisateurs et les piétons. La station Bixi sera également déplacée.

Par ailleurs, la voie de contournement à l’angle du boulevard LaSalle et de la 90e Avenue sera éliminée pour faire davantage de place à l’installation.

Le projet comporte de plus la construction de sentiers piétonniers et l’installation de mobilier urbain.

Les normes environnementales sont plus sévères que lors des précédentes réalisations de ce genre, affirme la mairesse de LaSalle, Manon Barbe. Dans cette optique, 27 arbres seront plantés sur le terrain qui abritait autrefois une chute à neige.

Cet investissement colle à l’un des objectifs de la planification stratégique de l’arrondissement qui est d’animer ses berges.

Le projet est financé à 100% par la Ville de Montréal, grâce au Programme de réfection et de verdissement des parcs locaux.

Il était jugé admissible par le Service des grands parcs, du Mont-Royal et des sports depuis 2019.

On veut que les gens s’approprient le bord de l’eau et c’est une façon de le faire. On pense que les gens vont l’apprécier, autant les résidents que les visiteurs. C’est toujours plus agréable quand l’endroit est conçu pour améliorer l’expérience de la marche ou du vélo.

Manon Barbe