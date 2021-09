Mise aux normes du complexe aquatique Michel-Leduc

Divers travaux de mise aux normes, d’améliorations fonctionnelles et de maintien auront lieu à l’hiver 2023 au complexe aquatique Michel-Leduc, grâce à un important financement de la ville-centre.

À hauteur de 7 M$, il permettra entre autres le remplacement de la toiture ainsi que des réparations ponctuelles de la brique et de la couche de ciment.

Le revêtement des plafonds et la peinture des bureaux et espaces communs seront aussi refaits.

Également, des travaux variés comme la réparation des bassins, la mise aux normes de la salle mécanique de l’étage ainsi que de l’entrée d’eau des gicleurs, des sorties d’urgence et de l’entrée principale seront exécutés.

«De nombreuses installations sportives montréalaises ne répondent plus aux nouvelles réglementations, ce qui nuit à leur utilisation et à la tenue de compétitions à la grandeur du territoire. Le soutien profitera, à terme, à toute la population montréalaise.» Jocelyn Pauzé, conseiller associé du sport et des loisirs

Les deux glissoires du bassin de 18 m, le pont séparateur du bassin de 50 m, les estrades, les portes extérieures, les chauffe-eau ainsi que les unités de climatisation pour les salles de cours seront tous remplacés.

«Le projet du complexe aquatique Michel-Leduc a été priorisé parce qu’il se démarque par sa description exhaustive des problématiques, des enjeux, du degré d’urgence et des travaux à réaliser», explique la relationniste à la Ville de Montréal, Marilyne Laroche Corbeil.

Selon l’échéancier, la planification des travaux, les études préliminaires et les plans et devis seront complétés entre l’automne 2021 et l’hiver 2023.

Le chantier sera en activité de l’hiver 2023 au printemps 2024.

«Je suis fière du soutien apporté par la ville-centre pour permettre à plus de familles et de personnes de profiter d’une vie active et sportive dans les différents quartiers de Montréal, grâce à des projets innovants et adaptés à leurs spécificités », souligne la mairesse de Montréal, Valérie Plante.

Terrains

Dans le même élan, le financement de la Ville de Montréal pour l’aménagement de deux terrains de basketball de grandeur «officielle» au parc Lefebvre a été confirmé. On parle d’un montant de 1,2 M$. Le projet avait auparavant été annoncé par l’arrondissement.

L’organisme Les Leaders, déjà actif dans le gymnase du Carrefour récréatif et communautaire de LaSalle, en a fait la demande.

Les deux installations font partie des 30 projets d’arrondissements qui bénéficieront d’un soutien financier dans le cadre du Programme aquatique de Montréal (PAM) — volet Mise aux normes 2021-2025 (6 projets), et du Programme des installations sportives extérieures (PISE) (24 projets).

7 M$



Montant accordé par la ville-centre pour la réalisation des travaux.

En tout, 17 arrondissements se partagent une enveloppe budgétaire de plus de 25 M$ pour la réfection et la mise aux normes ainsi que le développement d’installations sportives extérieures.