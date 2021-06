Parc Raymond et parc Lefebvre: nouvelles installations sportives

La piscine du parc Raymond sera démolie pour faire place à un skate park imaginé et conçu en partie par des jeunes de l’arrondissement. Des terrains de basketball seront également aménagés au parc Lefebvre.

La démolition était l’option la plus appropriée, étant donné que les travaux pour la remplacer auraient été très onéreux vu son état de vétusté avancé, selon la directrice des Travaux publics de LaSalle, Christianne Cyrenne.

Le béton était trop endommagé pour être simplement réparé. De plus, le chalet des baigneurs était aussi en mauvais état.

«Notre évaluation nous a permis de penser qu’un jeu d’eau pourrait être intéressant dans ce parc, étant donné qu’il n’y a pas de grands jeux d’eau dans le secteur sud du canal», ajoute-t-elle.

Le skate park actuel du parc Raymond sera donc agrandi à même l’espace qui sera laissé vacant par la piscine.

En 2019, des jeunes de la 6e année de l’école du Grand-Héron ont proposé des plans à l’arrondissement pour sa réfection. Depuis l’an dernier, LaSalle travaille plus concrètement sur le dossier et a mis en place un comité de travail citoyen.

L’administration municipale en est actuellement à l’étape de la conception des plans et devis et compte aller en appel d’offres à l’automne. Les travaux devraient se réaliser à partir du printemps.

«Quand on veut faire un projet, on a tous des idées géniales dans notre bureau, mais quand c’est supporté par notre communauté, on est plus certain d’avoir les jeunes présents et de faire le bon investissement au bon endroit.»

Christianne Cyrenne